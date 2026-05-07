Вийшов перший тизер довгоочікуваного серіалу-приквелу 'Білявки в законі'

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший тизер комедійного серіалу "Елль" (Elle) – довгоочікуваного приквелу популярної комедії 2000-х з Різ Візерспун в головній ролі.

Події серіалу розгортатимуться у 1990-х роках в Сієтлі та розповідатимуть про підліткові роки Елль Вудс – задовго до того, як вона тала амбітною студенткою Гарварду, яка поставила собі за мету стати успішною адвокаткою.

Головну роль у шоу виконала Лексі Майнтрі, яка до цього знімалася у маловідомих українському глядачу проєктах Broken, My Amish Double Life та інших.

Батьків головної героїні, Єву та Ваятта Вудсів, зіграли Джун Діана Рафаель ("Горе-творець", "Зброя") та Том Еверетт Скотт ("Американський перевертень у Парижі", "Ла-Ла Ленд").

Прем'єра серіалу "Елль" відбудеться 1 липня 2026 року на Prime Video.

Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно. Також вже відомо, що у шоу буде другий сезон.

Франшиза "Білявка в законі" – що відомо

Фільм "Білявка в законі" 2001 року з Різ Візерспун в головній ролі ("Жорстокі ігри", серіали "Велика маленька брехня", "Ранкове шоу"), заснований на однойменному романі американської писеменниці Аманди Браун, розповідав про стереотипну білявку з Каліфорнії Елль Вудс, яку щойно кинув хлопець нібито через те, що вона недостатньо серйозна та вдала наречена для такого перспективного нареченого, як він. Не довго думаючи, вона вирішила поїхати слідом за ним і вступити до Гарварду, щоб довести йому хлопцю, що він помилявся.

На тлі схвальних відгуків критиків і величезного касового успіху фільм отримав продовження – сиквел 2003 року "Білявка в законі 2" розповідав про долю героїні після випуску з Гарварду. Стрічка хоч і отримала гірші оцінки, але все ж добре окупилася в прокаті.

Також у 2009 році вийшов фільм "Білявки в законі", втім, вже без героїні Різ Візерспун, а зовсім з новими центральними персонажками – близнючками Енні та Іззі Вудс, племінницями Елль. Фільм не мав кінотеатрального прокату, а натомість виходив на телебаченні, отмавши при цьому слабкі відгуки.

Розмови про приквел оригінальної "Білявки в законі" велися ще з 2018 року, однак на його вихід довелося чекати довгих вісім років.

