У серіалі "Академія Амбрелла" не будуть змінювати стать персонажа, зігрнанного Еліотом.

Актриса Еллен Пейдж у своєму Інстаграмі заявила, що вона трансгендерний чоловік. Актор попросив звертатися до нього як "він/вони" і називати його Елліотом.

Елліот грає одну з головних ролей в супергеройському серіалі "Академія "Амбрелла" від Netflix. Студія позитивно відреагувала на заяву актора. "Ми так пишаємося нашим супергероєм! Ми любимо тебе, Елліот. З нетерпінням чекаємо зустрічі в третьому сезоні", - йдеться в пості компанії. Студія вже змінила ім'я і стать актора на всіх своїх сервісах.

Компанія Universal Content Productions, яка відповідальна за зйомки серіалу, також підтримала Еліота. "Еліот Пейдж, твої таланти і натхнення не знають кордонів. Сьогодні і кожен наступний день ми приєднуємося до твоїх шанувальників, посилаючи тобі нашу любов і підтримку!", - пишуть представники компанії.

Елліот Пейдж продовжить грати роль Вані Харгрівз в популярному серіалі "Академія Амбрелла". На даний момент вийшло 2 сезони серіалу, шоу продовжили на третій сезон. Його зйомки повинні початися у 2021 році.

Персонаж, якого грає Пейдж, Ваня, - жінка, чия суперсила полягає у вивільненні сили за допомогою звуку. Стать персонажа в серіалі залишиться колишньою - жіночою. Однак ім'я актора в титрах буде змінено з Еллен на Елліот.

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Автор: Катерина Пулатова