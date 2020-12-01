Актор зізнався, що боїться ненависті, "жартів" і насильства.

Актриса Еллен Пейдж ("Джуно", "Початок", "Академія Амбрелла") оголосила, що ідентифікує себе як трансгендера і вибрала собі чоловіче ім'я Елліот. Вона також просить не звертатися до себе в жіночому роді.

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Таке повідомлення сьогодні з'явилося в офіційному Instagram Пейдж.

Актор висловив радість з приводу свого камінг-ауту і подякував людям, які підтримували його. Водночас він зізнався, що боїться ненависті, «жартів» і насильства.

Актор нагадав, що трансгендерні особи часто піддаються дискримінації і насильству.

Еллен / Єлліот Пейдж давно є активним борцем за права ЛГБТ і меншин. У 2014 році він здійснив камінг-аут як лесбіянка і одружився з Еммою Портнер.

Пейдж широко відомий за ролями у фільмах "Джуно" і "Початок". На його рахунку-ролі у франшизі «Люди Ікс» і серіалі «Академія Амбрелла». Пейдж також працював над відеогрою Beyond: Two Souls.

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Автор: Дмитро Захаров