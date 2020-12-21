Актор подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Актор Еліот Пейдж, який на початку грудня заявив, що ідентифікує себе як трансгендер, подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Читайте такожУ мережі "рознесли" темношкіру актрису, яка зіграє в міні-серіалі королеву АнгліїНове cелфі він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую вам від щирого серця! Ваші любов і підтримка - це найбільший дар. Бережіть себе. Будьте поруч з близькими. Якщо можливо, підтримайте трансгендерні спільноти. До зустрічі в 2021 році! Цілую, Елліот", - написав він.

Елліот закликає підписників підтримати ініціативи TranSanta (Санта-Клаус для трансдітей) і Translifeline (гаряча лінія для трансгендерів).

Зміна статі Еллен Пейдж

Раніше актриса Еллен Пейдж ("Джуно", "Початок", "Академія Амбрелла") оголосила, що ідентифікує себе як трансгендера і вибрала собі чоловіче ім'я Елліот. Вона також просить не звертатися до себе в жіночому роді.

Елліот грає одну з головних ролей в супергеройському серіалі "Академія "Амбрелла" від Netflix. Студія позитивно відреагувала на заяву актора.

Елліот Пейдж продовжить грати роль Ваню Харгрівз в популярному серіалі "Академія Амбрелла". Персонаж, якого грає Пейдж, Ваня, - жінка, чия суперсила полягає у вивільненні сили за допомогою звуку.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновська