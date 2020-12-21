Актор Еліот Пейдж, який на початку грудня заявив, що ідентифікує себе як трансгендер, подякував своїм шанувальникам за підтримку.
Читайте такожУ мережі "рознесли" темношкіру актрису, яка зіграє в міні-серіалі королеву АнгліїНове cелфі він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую вам від щирого серця! Ваші любов і підтримка - це найбільший дар. Бережіть себе. Будьте поруч з близькими. Якщо можливо, підтримайте трансгендерні спільноти. До зустрічі в 2021 році! Цілую, Елліот", - написав він.
Елліот закликає підписників підтримати ініціативи TranSanta (Санта-Клаус для трансдітей) і Translifeline (гаряча лінія для трансгендерів).
Зміна статі Еллен Пейдж
- Раніше актриса Еллен Пейдж ("Джуно", "Початок", "Академія Амбрелла") оголосила, що ідентифікує себе як трансгендера і вибрала собі чоловіче ім'я Елліот. Вона також просить не звертатися до себе в жіночому роді.
- Елліот грає одну з головних ролей в супергеройському серіалі "Академія "Амбрелла" від Netflix. Студія позитивно відреагувала на заяву актора.
- Елліот Пейдж продовжить грати роль Ваню Харгрівз в популярному серіалі "Академія Амбрелла". Персонаж, якого грає Пейдж, Ваня, - жінка, чия суперсила полягає у вивільненні сили за допомогою звуку.
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