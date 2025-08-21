Головна героїня вирушить до Італії.

Netflix оголосив дату прем'єри п'ятого сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". Нові епізоди стартують 18 грудня і стануть історією двох міст - Парижа та Рима.

Як пише Tudum, глядачі також побачать сцену з Венеції, де головна героїня мчить на швидкісному катері. "Цього разу Емілі одночасно живе у двох світах: паризькому та римському. Її чекають нові випробування у коханні та кар'єрі", - зазначив шоураннер Даррен Стар.

У п'ятому сезоні повертаються Лілі Коллінз (Емілі), Філіппін Леруа-Больє (Сільві), Ешлі Парк (Мінді), Лукас Браво (Габріель), Самюель Арнольд (Жюльєн), Бруно Гуері (Люк), Вільям Абаді (Антуан), Люсьєн Лавісконт (Алфі) та Еудженіо Франческіні (Марчелло). Серед нових облич - Браян Ґрінберґ у ролі американця Джейка, французька акторка Мішель Ларок та номінантка на "Оскар" Мінні Драйвер, яка зіграє принцесу Джейн.

Серіал залишається хітом Netflix: 4 сезон очолив глобальний топ-10 і лише за чотири дні набрав 19,9 мільйонів переглядів, потрапивши до рейтингу у 93 країнах.

Нагадаємо, восени на екрани вийде новий серіал "House of Guinness", який розповідає про знамениту династію пивоварів. Дія серіалу, створеного автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом, перенесе глядачів у 1860-ті роки.

У цей час, після смерті сера Бенджаміна Гіннесса, його четверо дорослих дітей успадковують пивоварню та боротимуться за майбутнє сімейного бренду.

