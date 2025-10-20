Співачка пояснила, чому викладала в соцмережі свої дивні танці.

Американська співачка Брітні Спірс шокувала прихильників одкровенням. Вона згадала свої травми та навіть заговорила про пошкодження мозку.

У своєму блозі в Instagram 43-річна артистка виклала незвично довгий допис, в якому порівняла себе з Малефісентою. За словами Брітні, вона відчуває ніби їй так само відірвали крила.

Вона пригадала пережитий травматичний досвід, який, зокрема, був пов'язаний з її батьком, та розповіла про пошкодження мозку.

"Я дійсно відчуваю, що мої крила були відібрані, а мозок пошкоджений ще дуже давно, на 100 відсотків... Звичайно, я пережила той важкий період у своєму житті і щаслива, що жива... Люди неймовірно жорстокі... Досі я не літаю, як раніше. Зараз весело розповідати історії, бо все це може здаватися дурним, але з огляду на те, яке сміття про мене говорять, я вирішила, чому б не сказати правду", - написала Спірс.

Брітні також зазначила, що, можливо, комусь її відео, танці та навіть цей допис будуть незрозумілими, але для неї - це можливість відчути себе вільною:

"Я знаю, що мій пост і танці здавалися дурними, але це змусило мене згадати, як літати... "

До слова, нещодавно близьке оточення Брітні Спірс приголомшило подробицями життя популярної співачки в занедбаному маєтку.

