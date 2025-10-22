Саме через ці стосунки Ромео посварився зі своїм братом.

Один із синів Девіда та Вікторії Бекхем, Ромео, офіційно підтвердив, що зійшовся зі своєю колишньою дівчиною Кім Тернбулл. Пара розійшлася шість місяців тому через сварку з братом Брукліном.

Як повідомляє Daily Mail, напруга у родині зросла під час святкування ювілею Девіда Бекхема, де була присутня 25-річна Кім, але не було Брукліна та його дружини Ніколи. На тлі цього Ромео розірвав романтичні стосунки зі своєю обраницею, але вони підтримували дружнє спілкування.

У своєму блозі Instagram Ромео Бекхем поділився новою світлиною разом із Тернбулл. На чорно-білому знімку видно, як вони позують разом у відображенні дзеркала.

Парочка не стала ніяк коментувати їхні стосунки, але очевидно, що останнім часом Ромео та Кім значно зблизилися.

Варто зазначити, що вперше одного із синів подружжя Бекхемів помітили із Кім Тернбулл у жовтні 2024 року. Через місяць пара офіційно підтвердила свій роман.

До свого розриву вони пробули разом трохи більше ніж пів року, але потім зазначили, що їхня іскра згасла. Однак, зараз їхній інтерес один до одного знову зріс. Ромео завжди активний на сторінці Кім в Instagram. Також пару помітили разом на Гран-прі Формули-1 у Сінгапурі.

Нещодавно сімейство Бекхемів опинилося в центрі іншого скандалу. Обраницю 20-річного Круза зацькували через різницю у віці.

