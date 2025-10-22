Актору вдалося вирішити проблему із фінансуванням.

Відомий американський актор Він Дізель потішив шанувальників новими світлинами у своїх соцмережах та натякнув на остаточне повернення культового "Форсажу" на великі екрани.

Останнім часом в мережі ширилися чутки про можливе закриття легендарної франшизи "Форсаж". Однак, їх миттєво спростував головна зірка серії бойовиків - Він Дізель. У своєму блозі в Instagram актор опублікував бекстейдж зі зйомок.

Зокрема, на одному з кадрів Дізель з'явився у майці, на спині якої була назва нового фільму "Форсаж 11" та рік початку виробництва - 2025. Поруч з актором був Майкл Мозес - директор з маркетингу Universal Pictures.

Ймовірно, що команда прийшла до спільного рішення і фанати таки побачать ще одну частину улюбленої франшизи. Зокрема, Мозес зазначив, що вони все вирішили з Він Дізелем та вже планують зйомки.

Деталі сюжету фільму "Форсажу 11" наразі тримаються в таємниці, але очікується, що саме у цій частині з'явиться найбільше зірок за весь час франшизи. До своїх ролей, окрім Дізеля, можуть повернуться Джейсон Стейтем, Двейн Джонсон, Джейсон Момоа, Наталі Еммануель, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Мішель Родрігес, Санґ Канґ та Ludacris.

Прем'єра нової частини "Форсажу" цілком ймовірно відбудеться наприкінці 2027-го або ж на початку 2028 року.

Раніше Він Дизель ділився іншими подробицями нового "Форсажу".

