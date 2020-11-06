Платівка отримала назву Morricone Segreto \ фото REUTERS

Вийшов посмертний альбом легендарного італійського композитора Енніо Морріконе, який помер в липні цього року.

Читайте такожВийшов трейлер посмертного альбому Енніо МорріконеПлатівка отримала назву Morricone Segreto. До неї увійшли 27 композицій, серед яких сім не виданих раніше експериментальних композицій Морріконе. Треки були написані музикантом для фільмів в період з кінця 1960-х і до початку 1980-х, проте так і залишилися невідомими.

Крім невиданих речей, в Morricone Segreto потрапили рідкісні треки і альтернативні версії композицій, передає 112.ua.

Це не черговий "збірник кращого", а справжня музична подорож найцікавішим періодом кар'єри оскароносного Морріконе.

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Автор: УНІАН