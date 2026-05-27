Кравець вперше розкрила всю правду про дружбу із Зеленськими під час війни

Відома українська акторка та ведуча Олена Кравець розповіла, чи спілкується вона зараз із президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою, з якими її раніше пов'язували близькі дружні стосунки.

Говорячи про свою куму Олену Зеленську в інтерв'ю ведучому Славі Деміну, Кравець зізналася, що вони дуже давно не бачилися.

"Я не бачуся з нею, на превеликий жаль, тому що я сумую за нею. Ми не спілкуємося з нею навіть по телефону, тому що у мене немає її номера телефону… Це безпека", – заявила акторка.

Відео дня

За її словами, вона не бачиться і з Володимиром Зеленським.

"Він – значуща людина в моєму житті. Я вдячна йому за багато чого у своєму житті. Але з того моменту, як він почав політичну діяльність, ми бачилися, здається, двічі ще до ковіду, потім – ми не бачилися. З Оленою ми бачилися один раз, коли був подкаст, і моя Маша його вела, і я просто приїхала обійняти її. Ми дуже швидко поспілкувалися… З Володимиром ми не бачимося, ми не спілкуємося. Я іноді пишу йому смс, якщо хочу привітати Олену чи дітей, чи його, чи якось відреагувати, висловити своє ставлення, але… іноді немає (відповіді), іноді – дякую, іноді – бачу, що він не прочитав", – поділилася Кравець.

Акторка дала зрозуміти, що по суті їхнє дружнє спілкування залишилося в минулому.

"Є щось у ньому і щось у мені, якась частина нас, яка ще пов'язана минулим безтурботним часом, спільною роботою, жартами, дружніми посиденьками, але все це в такому іншому житті… І ці частини нас, я сподіваюся, ще залишилися, і вони ще товаришують. А сьогодні дружнього спілкування немає. Я відразу йому написала, коли він пішов на посаду: "Я дуже хвилююся за тебе, я бачу все, я спостерігаю, але я не хочу турбувати твій мозок. Тому що я розумію, скільки повідомлень ти отримуєш. Я розумію, яке навантаження і яка складність цієї роботи", – додала Олена Кравець.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець зробила нову заяву на тлі чуток про розлучення з чоловіком.

Вас також можуть зацікавити новини: