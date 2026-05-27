Таня Поляковська

Це свято відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня.

Верховна Рада ухвалила Постанову про встановлення Дня української музики (№15053).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 292 народні депутати. Одним з ініціаторів відповідного проєкту постанови є спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Цією постановою передбачається встановити в Україні День української музики, який відзначати щорічно у третю суботу вересня.

Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня ухвалення цієї постанови має розробити та затвердити комплексний план заходів з відзначення Дня української музики. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Ініціатива встановлення свята

У пояснювальній записці до документу зазначається, що ініціатива щодо встановлення Дня української музики була висловлена представниками музичної індустрії під час зустрічі з керівництвом Ради у вересні.

"Музична спільнота наголосила на необхідності системної державної підтримки української музики в умовах культурної деколонізації та необхідності витіснення російського контенту з українського медіапростору", - йдеться у тексті.

Чому обрана саме третя субота вересня

Також зауважується, що вибір дати для відзначення свята має глибоке історичне та символічне значення. Адже вона пов'язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року в Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

"Це був акт неймовірної мужності учасників, які ризикували свободою і життям, виконуючи майбутній гімн незалежної України перед тисячами глядачів", - йдеться в пояснювальній записці.

