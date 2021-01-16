Фільм вийде на сервісі Apple TV+ 12 березня.

Сервіс Apple TV+ показав перший трейлер драми "Черрі" з актором Томом Холландом (відомий за роллю "Людини-павука" у кіновсесвіті Marvel) у головній ролі.

Читайте такожЗірка "Гаррі Поттера" вирішив піти з кіноРолик опублікований на YouTube-каналі сервісу.

Стрічка заснована на однойменному автобіографічному романі відставного армійського медика Ніко Вокера, що вийшов у 2018 році.

У 2011 році Вокера заарештували та засудили до дев'яти років позбавлення волі. Книга була написана ним у в'язниці.

Фільм "Черрі": трейлер

Фільм "Черрі": що відомо про картину

Планується, що фільм "Черрі" вийде на сервісі Apple TV+ 12 березня 2021 року.

Режисерами картини виступили брати Руссо, з якими актор вже працював над "Месниками".

Сюжет. Картина розповість про Черрі, хлопця з Клівленда, який через проблеми в особистому житті та в коледжі йде в армію і служить медиком під час війни в Іраку. Після повернення додому Черрі страждає від посттравматичного стресового розладу і через це починає вживати наркотики, а щоб заробити на них, грабує банки.

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Автор: УНІАН