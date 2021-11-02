До списку кандидатів на "Найкращу чоловічу роль" може потрапити Тімоті Шаламе, а Дені Вільньов номінуватиметься на "Найкращого режисера".

Кінокомпанія Warner Bros. висунула фантастичний фільм "Дюна" Дені Вільньова на "Оскар" у 14 категоріях.

Про це повідомляється на сайті Warner Bros.

Мова йде про такі номінації: "Найкращий фільм", "Найкращий режисер", "Найкращий адаптований сценарій", "Найкраща чоловіча роль", "Найкраща жіноча роль другого плану", "Найкраща чоловіча роль другого плану", "Найкраща робота оператора", "Найкращий монтаж", "Найкращий художник-постановник", "Найкращий грим і зачіски", "Найкращий звук", "Найкращі костюми", "Найкращі візуальні ефекти" та "Найкращий саундтрек".

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Зокрема, до списку кандидатів на "Найкращу чоловічу роль" може потрапити Тімоті Шаламе, а Дені Вільньов номінуватиметься на "Найкращого режисера".

Серед претендентів на номінацію за кращу роль другого плану опинилися Оскар Айзек, Зендая, Джейсон Момоа, Ребека Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Дейв Баутіста та інші.

Окрім "Дюни" Warner Bros. також висуває на 15 номінацій премії "Оскар" супергеройський бойовик "Загін самогубців: Місія навиліт", четвертий фільм "Матриця: Воскресіння".

Як повідомляв УНІАН, художній фільм "Погані дороги" представлятиме Україну на 94-й премії "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Фільм, який складається з чотирьох новел, зняла режисер Наталка Ворожбит. Події відбуваються на Сході України протягом 2015 року.

94-та церемонія вручення нагород премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук за досягнення в галузі кінематографа пройде 27 березня 2022 року театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі. На ній відзначатимуть найкращі фільми, що вийшли на екрани з 1 березня до 31 грудня 2021 року.

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Автор: Олександр Топчій