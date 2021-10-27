Акторський склад залишиться незмінним, пишуть ЗМІ.

Кінокомпанія Warner Bros. офіційно підтвердила запуск у виробництво другої частини науково-фантастичної стрічки "Дюна" з Тімоті Шаламе та Зендеєю у головних ролях.

Анонс виходу другої частини одночасно з’явився на усіх платформах фільму, а також на сторінках актора Тімоті Шаламе та у Twitter композитора Ганса Циммера.

"Друга частина "Дюни" рухається вперед! Слава богу, у мене ще залишилося трохи музики", – пожартував Циммер.

Перша частина "Дюни", яка охоплює приблизно першу половину першої книги з саги Френка Герберта, завершилася зустріччю головного героя Пола з фременкою Чані. Наступна частина адаптує іншу частину історії оригінального роману.

Читайте такожНолан зустрівся з Вільньовом і нестримно вихваляв "Дюну"Як пише Deadline, друга частина "Дюни" має вийти у прокат вже у жовтні 2023 року. Акторський склад залишиться незмінним. Хоча офіційних даних про кастинг поки немає.

За даними ЗМІ, зйомки продовження історії протистояння дому Атрідів ще не почалися.

Warner Bros. також не приховує про свої плани на франшизу успішної стрічки Вільньова. Історію політичних ігор таємного жіночого ордену Бене Гессерит хочуть викласти в окремому серіалі.

"Дюна" наразі займає високі касові збори в Північній Америці після прем'єри минулого тижня. В Україні кінострічка Вільньова вийшла в прокат набагато раніше США – у середині вересня.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська