Деталі нового проекту поки не розголошують.

Голлівудські актори Крістофер Вокен ("Впіймай мене, якщо можеш", "Сонна лощина") та Оскар Айзек ("Дюна", "Холодний розрахунок") погодилися на зйомки у новому фільмі режисера Мартіна Макдонахи ("Три білборди…", "Сім психопатів").

Про це повідомляє Deadline.

Деталі нового проекту Макдонахи поки не розголошують, проте стало відомо, що режисер віддав ще одну роль Сему Роквеллу, який зіграв у "Трьох білбордах…" офіцера Джейсона Діксона.

Роквелл та Вокен уже перетиналися у фільмі "Сім психопатів".

Читайте також"Може, це кінець світу?": Netflix показав офіційний трейлер нового сезону "Відьмака"Оскар Айзек знімається у кіно з 1996 року, нову хвилю слави актору принесли зйомки у стрічці Дені Вільньова "Дюна", у якій Айзек зіграв батька головного героя Пола Лето Атріда.

Також Айзек знявся у кримінальній драмі "Холодний розрахунок", що вийшла в українських кінотеатрах невдовзі після "Дюни".

"Три білборди за Міссурі" - одна з найвідоміших кіноробіт Макдонахи, відзнята у 2017 році, номінована у 2018-му на "Оскар" у категорії "Найкращий фільм року" та у категорії "Найкращий оригінальний сценарій", що був написаний самим Макдонахою.

Нагороду за роль другого плану отримав Сем Роквелл.

Фільм оповідає про середньостатистичну американку Мілдред Гейз, яка після жорстокого убивства своєї доньки вирішила відплатити ворогам й розмістила проти дороги три білборди з запитаннями про вбивць до правоохоронців.

Автор: Яна Ставська