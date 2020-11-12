Акторка не уточнила, в якій саме частині, сьомий чи восьмий, вона з'явиться.

Акторка Анджела Бассетт ("Чорна Пантера") повернеться до ролі директора ЦРУ Еріки Слоун у продовженні шпигунського бойовика Крістофера МакКуоррі "Місія нездійсненна".

Читайте такожТом Круз розігнався на мотоциклі і полетів у прірву: з'єднання явився кадр з "Місії нездійсненної"Раніше її можна було побачити в "Місії нездійсненній: Фолаут" (2018).

Про це вона розповіла виданню Coming Soon, не уточнивши, в якій саме частині, сьомий чи восьмий, вона з'явиться, але висловивши хвилювання з приводу повернення у франшизу, передає 112.ua.

"Вони почали знімати, це було в планах, але ви знаєте, що в ці важкі часи найпродуманіші плани мишей і людей іноді йдуть шкереберть. Зараз я чекаю запрошення і піду і зроблю свою частину, це буде скоро, і я дуже рада цьому", - зазначила акторка.

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Автор: УНІАН