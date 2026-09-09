М. Найт Ш'ямалан представив трейлер романтичного горору 'Залишся' з Джейком Джилленголом (відео)

В український прокат фільм вийде 4 лютого 2027 року.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала трейлер романтичного горор-трилера "Залишся" (Remain).

Це нова робота визнаного майстру жанру М. Найт Ш'ямалана ("Шосте відчуття", "Знаки", "Таємничий ліс", "Спліт", "Стукіт у двері", "Западня") після трирічної перерви.

Сценарій до фільм Ш'ямалан створив спільно з християнським автором бестселерів Ніколасом Спарксом ("Щоденник пам'яті", "Пам'ятна прогулянка", "Послання в пляшці" – усі вони були екранізовані).

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В центрі сюжету нового фільму – відлюдькуватий архітектор Тейт Гордон, який переїжджає до невеликого прибережного містечка, щоб завершити свій новий проєкт. Там він знайомиться з чарівною молодою жінкою Рен, яка допомагає йому вийти зі своєї шкаралупи. Та невдовзі вона втягує Тейта в центр смертельно небезпечної таємниці, що нависла над містом.

Головні ролі к стрічці зіграли Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Зодіак", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому", "Наречена") та Фібі Дайневор ("Банк Дейва", серіал "Бріджертони").

Також одну з ролей у картині зіграв сам режисер М. Найт Ш'ямалан.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 4 лютого 2027 року.

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