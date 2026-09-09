Вийшов тизер 2 сезону серіалу 'Декстер: Воскресіння': оголошено дату прем'єри (відео)

Подивитися продовження популярного кримінального серіалу можна буде вже восени цього року.

Стрімінговий сервіс Paramount+ показав перший тизер другого сезону популярного кримінального серіалу "Декстер: Воскресіння" (Dexter: Resurrection).

Одночасно стала відома дата виходу продовження шоу: прем'єра відбудеться 30 жовтня 2026 року, а загалом другий сезон налічуватиме 10 епізодів, які, ймовірно, виходитимуть по одному раз на тиждень.

У новому сезоні соціопат Декстер Морган, що полює на інших маніяків, намагатиметься налагодити стосунки зі своїм сином Гаррісоном та допомогти йому подолати власну темну сторону. Паралельно він зіштовхнеться з новими небезпечними злочинцями.

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До головних ролей у другому сезоні повернуться беззмінний виконавець ролі Декстера Майкл Голл, тоді як Джек Олкотт знову втілить образ його сина Гаррісона.

Крім того, Ума Турман ("Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Гаттака", "Вбити Білла", "Стара гвардія 2") повернеться до ролі Чарлі Браун з першого сезону "Воскресіння", тоді як Десмонд Гаррінгтон ("Неоновий демон", серіал "Пліткарка"), який грав детектива Джозефа Квіна в оригінальному серіалі та з'являвся епізодично у спінофі, тепер приєднався до основного акторського складу.

Серед нових імен у касті – Браян Кокс ("Троя", "Ідентифікація Борна", "Люди Ікс 2"), що зіграє серійного вбивцю на пенсії на прізвисько "Нью-Йоркський різни", який тепер знушається над своїми жертами.

Тим часом, Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", "Ебігейл", "Ритуал", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон") зіграє маніяка на прізвисько "Вбивця з п'яти районів", що погрожує поліції телефонними дзвінками щодо вбивства невинних людей.

"Декстер" – історія франшизи

Перший сезон оригінального серіалу "Декстер" вийшов у 2007 році. В центрі сюжету був судовий експерт з поліції Маямі Декстер Морган, який з дитинства мав схидьність до вбивств. Осиротілий у віці трьох років, хлопець був всиновлений поліцейським Гаррі Морганом, який розгледів у малому психопата, але натомість вирішив виростити його на так званому "Кодексі Гаррі". Суть його полягає в тому, що вбивати Декстер може лише тих, хто сам вбивав невинних людей та готовий робити це знову. Таким чином Декстер карав серійних вбивць у тих випадках, коли поліція була безсила.

Серіал миттєво став хітом та загалом протримався аж 8 сезонів, з фіналом у вересні 2013 року. В усіх сезонах головну роль грав Майкл Голл: у 2010 році він ненадовго переривав процес зйомок, коли проходив лікування від раку – на щастя, він зумів побороти хворобу.

Крім того, він мав низку спінофів. Зокрема, у 2009-2012 роках виходив мультсеріал "Декстер: Проби пера", а у 2024 році вийшов приквел серіалу "Декстер: Первородний гріх", події якого відбувалися за 10 років до основної історії. Це був єдиний проєкт, в якому роль Декстера виконував не Голл – тут його замінив Патрік Гібсон (серіали "Тюдори", "ОА", "Тінь і кістка").

Тим часом, Голл повернувся до ролі Декстера у сиквелі "Декстер: Нова кров" 2025 року, що розповідав про життя героя приблизно через 10 років після основного серіалу. Тут в центрі сюжету були спроби героя налагодити стосунки зі своїм сином Гаррісоном, якого він не бачив багато років. Серіал хоч і був успішний та спершу був продовжений на 2 сезон, в підсумку його скасували на користь іншого, ще більш успішного спіноффу "Декстер: Воскресіння" (також стартував у 2025 році), що фактично об'єднав проєкти.

Наразі оцінка серіалу "Декстер: Воскресіння" на IMDb становить вражаючі 9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 90% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 65 із 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – у 8,7 із 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

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