Концерт Тіни Кароль у Палаці спорту скасовано: співачка зробила заяву

Виконавиця пояснила, що буде із придбаними квитками.

Українська співачка Тіна Кароль оголосила про скасування сольного концерту "Любов. Сльози. Маніфест" у Палаці спорту 19 вересня через почастішання російських атак на Київ.

"Причина одна – безпекова ситуація в столиці… Триста людей живуть цим шоу з червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки", – зазначила співачка в Instagram.

На опублікованому відео артистка уточнила, що концерт не перенесено, а саме скасовано.

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"Тому що з 27 серпня Київ живе під обстрілами, живе з постійними сиренами 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І ми не знаємо, коли цьому буде кінець", – заявила співачка.

Що стосується придбаних квитків, то, як пояснила Тіна Кароль, їх можна повернути або обміняти.

"Я хвилююся. Бо я ніколи в своєму житті не скасовувала концерти. Тим більше у Палаці спорту", – додала Тіна.

Варто зазначити, що це був би її перший сольний концерт у Палаці спорту. Раніше співачка вже виступала там, однак це не було її великим сольним шоу.

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