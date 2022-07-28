У світовий прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде 21 липня 2023 року.

Вийшов перший тизер біографічного фільму "Оппенгеймер" (Oppenheimer) Крістофера Нолана ("Початок", "Інтерстеллар", "Тенет") про американського фізика Роберта Оппенгемера, якого називають "батьком" атомної бомби.

Як це зазвичай буває з фільмами Нолана, "Оппенгеймер" зібрав вражаючий акторський склад. Так, роль Роберта Оппенгеймера виконає ірландський актор Кілліан Мерфі ("Початок", "Сніданок на Плутоні", "Гострі картузи").

Емілі Блант ("Тихе місце", "Круїз по джунглях") дістанеться роль дружини Оппенгеймера Кетрін, Метту Деймону ("Розумник Уілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена") – роль директора Манхеттенського проекту генерал-лейтенанта Леслі Гроувса, а Роберту Дауні-молодшому ("Залізна людина", "Шерлок Холмс") – роль Льюїса Штрауса, сумнозвісного голови Комісії з атомної енергії, який ініціював слухання, що ставили під сумнів лояльність Оппенгеймера Сполученим Штатам, і позбавив вченого допуску до секретної інформації.

Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Сонцестояння") зіграє члена Комуністичної партії США Джин Татлок, у якої був випадковий роман з Оппенгеймером і яка була причиною серйозних проблем з безпекою для урядовців. Також у фільмі зіграє Рамі Малек ("Не час помирати", "Диявол в деталях") зіграє вченого, особистість якого поки не розкривається.

У світовий прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде 21 липня 2023 року.

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