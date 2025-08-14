Перший показ відбувся на фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN.

21 серпня, до Дня незалежності України, у широкий прокат вийде пригодницький історичний екшн "Троє". Представлено фінальний трейлер стрічки.

Сюжет є вигаданим, однак ґрунтується на реальних подіях, що відбувалися в Україні у 1917-1921 роках. Зокрема, один із родичів продюсера фільму, військовослужбовця Ігоря Савиченка, очолював загін чисельністю близько 1200 анархістів. Зйомки проходили на знакових українських локаціях, які зберегли свій автентичний історичний вигляд: Старокостянтинів, що згодом став важливою фортецею великої війни, оповита легендами Лиса Гора та Самчики з їхнім колоритним палацом:

"Стрічка починається зі засідки, яку влаштували двоє махновських розбишак. Вони нападають на червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей, але пограбування йде не за планом. Разом з грошима герої забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і ТРОЄ різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми".

Під час створення фільму команда надихалася культовими пригодницькими бойовиками та вестернами, прагнучи поєднати найкращі риси обох жанрів. До зйомок задіяли понад 30 коней, десяток різних повозок, а також історичну зброю - частково надану Одеською кіностудією, частково виготовлену спеціально для проєкту.

У стрічці знялися зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Роман Ясіновський, Євген Піднебесний, Артемій Єгоров ("Потяг у 31 грудня"), Аліна Коваленко ("Потяг у 31 грудня", "Захар Беркут") та Сергій Кияшко ("Перші ластівки").

Музичний супровід до фільму створив Микита Моісєєв, відомий за роботами над "Нашими котиками", "Ти - космос", "Дім за склом" та іншими проєктами. Головним саундтреком стала пісня "Bureviy" гурту Latexfauna, натхненна атмосферою пригод та стилістикою вестернів.

