Періс Хілтон і Памела Андерсон зіграють у слешері Джиммі Янопулоса «18 і старше», навіяному пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє Deadline.
Компанію їм складуть Джон Фостер, Луїс Гусман, Джейк Вірі, Дюк Ніколсон, Джон Робінсон, Вінні Харлоу, співачка Скай Феррейра, репери A$AP Nast і G Eazy, який напише музику до фільму.
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Продюсером картини стане Ешлі Бенсон, яка також виступить у фільмі в якості актриси.
Сюжет інді-хоррора поки тримається в секреті. Але творці запевняють, що глядачів чекає одночасно страхітливе і веселе видовище про ніч жаху під час самоізоляції.
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