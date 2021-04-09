Творці фільму запевняють, що глядачів чекає одночасно страхітливе і веселе видовище про ніч жаху під час самоізоляції.

Періс Хілтон і Памела Андерсон зіграють у слешері Джиммі Янопулоса «18 і старше», навіяному пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Deadline.

Компанію їм складуть Джон Фостер, Луїс Гусман, Джейк Вірі, Дюк Ніколсон, Джон Робінсон, Вінні Харлоу, співачка Скай Феррейра, репери A$AP Nast і G Eazy, який напише музику до фільму.

Читайте такожТом Холланд зіграє в серіалі про людей з психічними розладами

Продюсером картини стане Ешлі Бенсон, яка також виступить у фільмі в якості актриси.

Сюжет інді-хоррора поки тримається в секреті. Але творці запевняють, що глядачів чекає одночасно страхітливе і веселе видовище про ніч жаху під час самоізоляції.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Денис Прядко