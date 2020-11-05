Стали відомі найпопулярніші фільми цього року, які вийшли онлайн.
Читайте такожВийшов новий тизер фільму жахів "Хеловін вбиває"Список опублікувало видання Variety з посиланням на компанію ScreenEngine/ASI, яка проаналізувала поведінку 1200 глядачів у віці від 13 до 64 років. Перегляди рахувалися лише протягом перших семи днів після релізу фільму.
На першій сходинці опинився мюзикл "Гамільтон", який вийшов у липні на потоковому сервісі Disney+. Автором мюзиклу є актор і композитор Лін-Мануель Міранда, який надихнувся біографією одного з батьків-засновників США Олександра Гамільтона. Він створив унікальний хіп-хоп мюзикл переважно з темношкірими акторами, в якому розповідається історія життя і смерті відомого політика, передає 112.ua.
На другому місці-комедія "Борат 2". Фільм є продовженням хіта 2006 року.
Також до п'ятірки лідерів увійшли фільми "Мій шпигун", "Евакуація", "Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту".
Топ-30 виглядає так:
"Гамільтон" (Disney+)
"Борат 2" (Amazon Prime Video)
"Мій шпигун" (Amazon Prime Video)
"Евакуація" (Netflix)
"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту "(Disney+)
"Мулан" (Disney+)
"Безсмертна гвардія" (Netflix)
"Суд над Чиказькою сімкою" (Netflix)
"Відьми" (HBO Max)
"Коханці" (Netflix)
"Ребекка" (Netflix)
"Проект "Сила"" (Netflix)
"Енола Холмс "(Netflix)
Black is King (Disney+)
Madea's Farewell Play (Amazon Prime Video)
"П'ятеро однієї крові" (Netflix)
"Моє волосся хоче вбити" (Hulu)
"Артеміс Фаул" (Disney+)
"Загублені дівчата" (Netflix)
"Американський огірочок" (HBO Max)
"Правосуддя Спенсера" (Netflix)
"Диявол завжди тут" (Netflix)
"Старгерл" (Disney+)
"Грейхаунд" (Apple TV+)
"Пара на свята" (Netflix)
"Палм-Спрінгс "(Hulu)
"Айван, єдиний і неповторний "(Disney+)
"Хмари" (Disney+)
"Підняти вітрила" (Amazon Prime Video)
"Оце нічка!" (Netflix)
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