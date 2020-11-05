На першій сходинці опинився мюзикл "Гамільтон", який вийшов у липні на сервісі Disney+.

Стали відомі найпопулярніші фільми цього року, які вийшли онлайн.

Читайте такожВийшов новий тизер фільму жахів "Хеловін вбиває"Список опублікувало видання Variety з посиланням на компанію ScreenEngine/ASI, яка проаналізувала поведінку 1200 глядачів у віці від 13 до 64 років. Перегляди рахувалися лише протягом перших семи днів після релізу фільму.

На першій сходинці опинився мюзикл "Гамільтон", який вийшов у липні на потоковому сервісі Disney+. Автором мюзиклу є актор і композитор Лін-Мануель Міранда, який надихнувся біографією одного з батьків-засновників США Олександра Гамільтона. Він створив унікальний хіп-хоп мюзикл переважно з темношкірими акторами, в якому розповідається історія життя і смерті відомого політика, передає 112.ua.

На другому місці-комедія "Борат 2". Фільм є продовженням хіта 2006 року.

Також до п'ятірки лідерів увійшли фільми "Мій шпигун", "Евакуація", "Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту".

Топ-30 виглядає так:

"Гамільтон" (Disney+)

"Борат 2" (Amazon Prime Video)

"Мій шпигун" (Amazon Prime Video)

"Евакуація" (Netflix)

"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту "(Disney+)

"Мулан" (Disney+)

"Безсмертна гвардія" (Netflix)

"Суд над Чиказькою сімкою" (Netflix)

"Відьми" (HBO Max)

"Коханці" (Netflix)

"Ребекка" (Netflix)

"Проект "Сила"" (Netflix)

"Енола Холмс "(Netflix)

Black is King (Disney+)

Madea's Farewell Play (Amazon Prime Video)

"П'ятеро однієї крові" (Netflix)

"Моє волосся хоче вбити" (Hulu)

"Артеміс Фаул" (Disney+)

"Загублені дівчата" (Netflix)

"Американський огірочок" (HBO Max)

"Правосуддя Спенсера" (Netflix)

"Диявол завжди тут" (Netflix)

"Старгерл" (Disney+)

"Грейхаунд" (Apple TV+)

"Пара на свята" (Netflix)

"Палм-Спрінгс "(Hulu)

"Айван, єдиний і неповторний "(Disney+)

"Хмари" (Disney+)

"Підняти вітрила" (Amazon Prime Video)

"Оце нічка!" (Netflix)

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Автор: УНІАН