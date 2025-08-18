На її думку, на фільм чекав успіх.

Ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зіграла Злу Королеву у ремейку "Білосніжки", заявила, що низькі касові збори фільму пов’язані з тиском на знаменитостей щодо критики Ізраїлю.

Як передає Fox News, в інтерв’ю ізраїльському каналу Keshet 12 акторка сказала, що після нападу ХАМАС на Ізраїль у світі посилилися антиізраїльські настрої. До цього вона була впенена, що цей фільм буде дуже успішним:

"У багатьох індустріях, зокрема в Голлівуді, існує сильний тиск на знаменитостей, щоб вони висловлювались проти Ізраїлю... Можна пояснювати людям контекст подій та реалії тут, але врешті люди вирішують самі. Мене розчарувало, що через це фільм так постраждав у прокаті".

Прем’єру супроводжували суперечки через дописи Рейчел Зеглер, яка виконала роль Білосніжки, у соцмережах. Зокрема вона виступала проти Дональда Трампа та постила заклика "Free Palestine". Продюсер Марк Платт навіть прилетів до Нью-Йорка, щоб переконати Зеглер видалити деякі пости, проте акторка відмовилась.

Відео дня

Попри чутки про напружені стосунки між двома акторками, Гадот заявила, що вони добре ладнали і під час зйомок багато сміялися. "Мені навіть подобалося працювати з Рейчел. Ми сміялися, спілкувалися, це було весело", - додала вона.

Ремейк Білосніжки

Нагадаємо, фільм вийшов 21 березня 2025 року. Це фентезійна драма з елементами мюзиклу, тривалістю 1 годину 49 хвилин, режисером якої став Марк Вебб.

Бюджет картини становив 270 мільйонів доларів, тоді як світові збори досягли 205 мільйонів, що вважається невдалим результатом.

Сюжет розгортається навколо принцеси Білосніжки, яка тікає від злої мачухи, Королеви, що прагне бути найгарнішою у королівстві. Білосніжка знаходить притулок у сімох гномів і об’єднується з новим персонажем Джонатаном, щоб повернути своє королівство.

Фільм отримав змішані відгуки: критики відзначили акторську гру Рейчел Зеглер, нові музичні номери та візуальні ефекти, але деякі негативні рецензії критикували надмірну політкоректність та спроби уникнути стереотипів, які нібито зменшили чарівність оригіналу.

Вас також можуть зацікавити новини: