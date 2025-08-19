Судячи з кадрів, Гегрід веде юного чарівника купувати шкільне приладдя.

Зйомки серіалу "Гаррі Поттер" від HBO у центрі Лондона прикували увагу фанатів і навіть зупинили рух транспорту.

Daily Mail опублікував відео з актором Ніком Фростом, який приміряв образ Гегріда, та 11-річним Домініком Маклафліном, що виконує головну роль Гаррі Поттера. Комедійна зірка в образі бородатого велетня крокував вулицями неподалік Лондонського мосту, а поряд йшов юний актор у круглих окулярах, рюкзаку та куртці.

Уважні глядачі помітили цікавий технічний прийом: Фрост, чий зріст 170 сантиметрів, на знімальному майданчику виглядає значно вищим завдяки спеціальній масці з чорними мітками для графічного збільшення та використанню дублера. Саме так у кіно та серіалах візуально створюють ілюзію 3,5-метрового Хагріда. Один з дублерів актора навіть потрапив у кадри перехожих біля супермаркету та пабу, коли команда знімала сцену біля "Дірявого казана".

У соцмережах думки фанатів розділилися: деякі вважають, що новий Гегрід виглядає дивно. Та попри суперечки, інтерес до адаптації лише зростає, а кожен новий знімок із майданчика стає окремою новиною для фанатської спільноти.

Серіал про "Гаррі Поттера"

Проєкт, який HBO анонсувало ще у квітні 2023 року, став однією з найочікуваніших телевізійних прем’єр.

У травні цього року було офіційно підтверджено акторський склад: Гаррі зіграє Домінік Маклафлін, Герміону - Арабелла Стентон, а Рона - Алістер Стоут.

14 липня на сторінці HBO з'явилася фотографія Маклафліна у образі юного чарівника. Тоді ж стало відомо, що зйомки серіалу офіційно стартували.

Екранізація книг Джоан Роулінг вважається дуже амбіційною ідеєю, оскільки серія фільмів про Гаррі Поттера має величезну кількість прихильників, які дуже критично ставляться до "зазіхання" на історію їхнього дитинства.

