Безумовно, роль в багаторічній серії однойменних фільмів, знятих за творами письменниці Джоан Роулінг, принесла йому величезну популярність. Але на цьому його кар'єра не закінчилася.

23 липня свій день народження відзначає Деніел Редкліфф - виконавець ролі Гаррі Поттера в однойменній серії фільмів. Попри те, що його завжди будуть асоціювати саме з цією кінороботою, на його рахунку вже є чимало інших. УНІАН розповідає, де Редкліфф встиг знятися за свої 33 роки і що варто обов'язково подивитися.

Джунглі

Тут він виконав роль Йосі Гінсберга. Згідно з сюжетом, група друзів відправляється в непрохідні джунглі Болівії. Щоб не заблукати, вони найняли місцевого гіда, проте він виявився не такий простий. Їхня експедиція перетворюється на смертельну, а гід має в ній невипадкову роль.

Абсолютна влада

У цьому фільмі Редкліфф зіграв Нейта Фостера. Сюжет розповідає про те, як агент ФБР під прикриттям впроваджується в банду нео-нацистів для запобігання теракту.

Йому доводиться щодня відчувати потік насильства і відстоювати права кулаками. Фільм розповідає про те, що нео-нацизм - це не тільки хулігани, а й шановні пани в дорогих костюмах, які готові на все, заради своєї ідеї.

Віктор Франкенштейн

У кінострічці Деніел зіграв роль Ігоря Штрауссмана, помічника Віктора Франкенштейна. Історія Франкенштейна - легендарна і захоплююча. Він, завдяки своїм знанням і лабораторії, створював справжніх мутантів. Фільм, безумовно, про це, проте подача фантастичної історії "освіжена" - сюжет показує точку зору його помічника Ігоря.

Убий своїх коханих

Вбивство в 1944 р зводить воєдино великих письменників покоління бітників: Аллена Гінзберга, Джека Керуака і Вільяма Берроуза. Редкліфф зіграв Гінзберга.

Жінка в чорному

Події відбуваються в кінці дев'ятнадцятого століття. Попри те, що на той момент в світі існують вже телеграф, залізниці і автомобіль, перед появою паранормального людина все ще безсила. Так, молодий лондонський юрист Артур Кіппс, роль якого і зіграв Редкліфф, залишив свого 4-річного сина і поїхав у відрядження у віддалене село.

Чоловік повинен скласти реєстр документів, що залишилися від померлого господаря маєтку Іл Марш. Однак приїхавши туди він розуміє, що над поселенням нависає якась похмура таємниця. Переломною подією стає те, що біля старого кладовища він зустрічає загадкову жінку. Вона була одягнена у все чорне. Чи зможе головний герой повернутися до свого сина живим?

Нагадаємо, названо 5 найкращих серіалів Netflix, які варто подивитися.

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