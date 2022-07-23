У нашій добірці є серіали на будь-який смак.

Плануєте подивитися серіал, але не знаєте що вибрати? УНІАН підготував добірку найкращих серіалів Netflix, які точно не залишать вас байдужими.

Оселя зла

Американський телесеріал в жанрі екшен-хоррора. Прем'єра відбулася на Netflix 14 липня 2022 року. Перша сюжетна лінія - 2022 рік, вчений Альберт Вескер, якого зіграв Ленс Реддік, приїхав в Нью-Раккун-Сіті з двома дочками Джейд і Біллі. Він працює над наркотиком, іменованим "Щастям", який корпорація "Амбрелла" хоче виводити на масовий ринок. Друга сюжетна лінія переносить глядача в 2036 рік і показує світ, в якому 14 років тому стався зомбі-апокаліпсис.

Дуже дивні справи

Події відбуваються в 80-і роки минулого століття в провінційному американському містечку. Спокій і благополуччя місцевих жителів порушує містичне шукання підлітка Вілла. Місцевий шериф вирішує розібратися в тому, куди ж зникла дитина.

Анатомія скандалу

Головні герої-Джеймс і Софі Уайтхаус. Він - авторитетний член уряду, вона - любляча і турботлива дружина.

Але репутація ідеальної сім'ї звалилася, коли Джеймса звинуватили в зґвалтуванні. Софі переконана в невинності чоловіка. Тепер вона намагається виправдати його і "відмити" репутацію своєї сім'ї.

Академія Амбрелла

Ексцентричний мільярдер Реджинальд Харгрівз усиновив сімох дітей і створив для них академію під назвою "Амбрелла". Там вони розвивають свої таланти і перетворюються в команду супергероїв. Хоч Харгрівз і називає дітей за номерами, їх названа мати-робот все ж дає їм імена. Що на них чекає?

Люцифер

Беззмінний "керівник" пекла Люцифер Морнінгстар взяв відпустку і відправився в Лос-Анджелес, де став власником елітного нічного клубу. В один з вечорів він виявився свідком вбивства своєї підопічної, поп-зірки на ім'я Ділайла.

Нагадаємо, названо 5 кращих мультфільмів від Disney для ваших дітей, які актуальні в усі часи.

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