"Гнів людський" - загалом четвертий спільний фільм для Гая Річі та Джейсона Стейтема.

Культовий британський режисер Гай Річі ("Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш", "Агенти U.N.C.L.E.", "Джентельмени") нарешті показав перший постер до свого нового фільму "Гнів людський" (Wrath of Man).

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На постері, який режисер опублікував на своїй Instagram-сторінці, зображений актор Джейсон Стейтем ("Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш", "Перевізник", "Форсаж: Гоббс та Шоу"), який виконав головну роль у фільмі.

В центрі сюжету трилеру Wrath of Man - загадковий і холодний на вигляд джентльмен на ім'я Ейч (Джейсон Стейтем), всередині якого насправді палає жага правосуддя. Переслідуючи свої мотиви, він має намір знайти замовника серії багатомільйонних пограбувань, що приголомшили Лос-Анджелес. У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але винні обов'язково пізнають гнів людський.

Компанію на знімальном майданчику йому склали Скотт Іствуд ("Лють", "Форсаж 8", "Загін самогубців", "Тихоокеанський рубіж: Повстання"), Джош Гартнетт ("Одержимість", "Щасливе число Слевіна", "Перл Харбор", "Бульварні жахіття"), Голт МакКеллені ("Мисливець за розумом", "Гренландія", "Ліга Справедливості"), Едді Марсан ("Джентльмени", "Атомна блондинка", "Шерлок Холмс") та Лаз Алонсо ("Хлопаки", "Форсаж 4", "Аватар").

Також у фільмі зіграли репер Post Malone, Джеффрі Донован ( "Сікаріо 2", "Чесний злодій") та Ніам Алгар ( "Виховані вовками").

Вихід фільму "Гнів людський" в український кінопрокат запланований на 22 квітня 2021 року.

Зазначимо, що "Гнів людський" - загалом четвертий спільний фільм для Гая Річі та Джейсона Стейтема після "Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш" та "Револьвер".

Більш того, наразі режисер та актор, які є доволі близькими друзями, працюють ще над одним новим проектом, назва якого наразі невідомо. Однак як бачимо зі свіжого допису режисера в Instagram, частину матеріалу вже відзняли у Туреччині.

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Автор: Марина Григоренко