Фахівці розробили власну формулу гриму, він протисонцевий та водостійкий.

На Одеській кіностудії розробили власну формулу тактичного гриму для ЗСУ та допомагають нашим захисникам маскуватися без шкоди для шкіри.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Фахівці розробили власну формулу гриму, він протисонцевий та водостійкий. Цю формулу вони вже збираються запатентувати. Тактичний грим важливий для військових, як і маскувальна сітка.

Захисники маскують ним усі відкриті ділянки шкіри – обличчя, шию, руки. До цього на кіностудії грим виготовляли для акторів, а нині його роблять для ЗСУ та передають бійцям на "нуль".

"Відгуків багато, на жаль, немає фото. Не можна показувати обличчя. Для мене дуже важливо, щоб шкіра залишалася здоровою. Можна в ньому бути декілька діб та це повинно захищати шкіру та не впливати на неї погано", – розповіла художниця з гриму Катерина Дубчак.

Суміш для гриму має виконувати багато умов: захищати від поту та дощу, сонячних променів. Окрім цього, він має не шкодити шкірі. Грим, який роблять на кіностудії, доглядає за шкірою захисників та тримається декілька днів.

Змивати грим можна лише чимось масним. В польових умовах це робиться тією ж соняшниковою олією. Також для цього можна скористатися навіть шматочком сала, або жиром з тушонки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві 10-річна дівчинка грою в шашки зібрала для ЗСУ понад 20 тисяч гривень.

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