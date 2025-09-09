В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

Вийшов український трейлер горор-сенсації цьогорічного кінофестивалю SXSW "Хороший хлопчик" (Good Boy), усі події в якому знято з точки зору собаки.

За сюжетом фільму, вірний пес Інді переїжджає у новий будинок разом зі своїм хазяїном Тоддом і помічає страшні потойбічні сили, що ховаються у новому загадковому домі. Коли темні створіння починають загрожувати його хазяїну, Інді змушений боротися проти них, аби захистити свого найкращого друга.

Стрічка стала дебютною для режисера Бена Леонберга. Для створення ідеальної картинки команда стрічки витратила близько 400 знімальних днів впродовж трьох років. І цю роботу вже високо оцінили перші глядачі, що відзначили візуальну палітру "Хорошого хлопчика", що майстерно використовує світло і тіні, аби створити атмосферу напруги і зловісного передчуття.

Головного героя фільму грає песик Інді, а образ його хазяїна, що намагається відчайдушно опиратися темряві, втілив Шейн Єнсен (серіали "Закон і порядок", "ФБР").

Також у фільмі знялися сценаристка Аріель Фрідман та Ларрі Фессенден ("МаXXXін", "Вбивці квіткової повні", "Бруклін 45").

Світова прем'єра "Хорошого хлопчика" відбулась в березні 2025 року на фестивалі незалежного кіно South by Southwest (SXSW) в Техасі.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 95% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 71 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

