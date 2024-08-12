Він вийде вже 26 грудня цього року.

Американський сервіс Netflix показав тизер другого сезону популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".

У другому сезоні глядачі знову зустрінуться з Сон Гі Хуном (гравець 456), якого зіграв Лі Чон Че. Також сценаристи анонсували "бездоганний" список нових акторів. Лише на YouTube-каналі Netflix відео вже набрало понад 1 мільйон 700 тисяч переглядів. "Гравці, вже майже час. Другий сезон "Гри в кальмара" виходить 26 грудня", - йдеться в анонсі.

"Гі Хун знову занурюється в таємничу гру на виживання, розпочинаючи чергову гру на життя або смерть з новими учасниками, які зібралися, щоб виграти приз", - йдеться у описі другого сезону. Відео дня

Гра в кальмара: 2 сезон

Прем'єра серіалу відбулася у вересні 2021 року, він швидко завоював симпатію глядачів, ставши одним з найпопулярніших серіалів Netflix.

В першому сезоні перед гладачами постає велика група людей, які погоджуються зіграти в дитячі ігри на величезні гроші. Швидко з'ясовується, що обіцяний виграш не є таким простим, як могло здатися.

На початку серпня Netflix назвав дату виходу другого сезону "Гри в кальмара" - 26 грудня цього року. Серіал одразу продовжили на третій та завершальний сезон цієї серії.

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