У Лос-Анджелесі відбулася 63-я щорічна церемонія вручення престижної музичної премії Grammy.
Читайте такожЧерез коронавірус церемонія Grammy перенесенаЦеремонія пройшла без глядачів у зміненому форматі. Артисти виступали на п'яти сценах, розташованих поруч. Трансляція при цьому велася на YouTube-каналі.
Всього нагороди отримали артисти в більш ніж 80 категоріях.
У номінації «Пісня року» перемогла композиція I Can't Breathe співачки H. E. R., присвячена пам'яті вбитого поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.
Біллі Айліш отримала статуетки за кращий запис року, а також за пісню до останнього фільму про Бонда.
Бейонсе виграла в номінації «Краще R&B-виконання» з піснею Black Parade, вона також перемогла в категоріях «Краще музичне відео» і «Краща реп-пісня». У підсумку співачка стала володаркою рекордного числа нагород премії (28), протягом кар'єри її номінували на Grammy 79 разів.
У номінації «Альбом року» відзначили Folklore Тейлор Свіфт. Співачка стала першою жінкою в історії, чиї записи тричі визнавалися альбомами року на Grammy.
Grammy-2021: переможці в основних номінаціях
- Альбом року – Folklore, Тейлор Свіфт
- Пісня року – I Can't Breathe, H. E. R.
- Запис року – Everything I Wanted, Біллі Айліш
- Кращий молодий артист – Megan Thee Stallion
- Кращий поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа
- Краще поп соло-виконання - Watermelon Sugar, Гаррі Стайлз
- Кращий рок-альбом – The New Abnormal, The Strokes
- Краща рок-пісня – Stay High, Бріттані Ховард
- Кращий реп-альбом – King's Disease, Nas
- Краща реп-пісня – Savage, Megan Thee Stallion і Beyonce
- Кращий альтернативний альбом – Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple
- Кращий R&B-альбом – It Is What It Is, Thundercat
- Краща R&B-пісня - Better Than I Imagined, Robert Glasper c H. E. R і Meshell Ndegeocello
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