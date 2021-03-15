Біллі Айліш / фото REUTERS

У Лос-Анджелесі відбулася 63-я щорічна церемонія вручення престижної музичної премії Grammy.

Читайте такожЧерез коронавірус церемонія Grammy перенесенаЦеремонія пройшла без глядачів у зміненому форматі. Артисти виступали на п'яти сценах, розташованих поруч. Трансляція при цьому велася на YouTube-каналі.

Всього нагороди отримали артисти в більш ніж 80 категоріях.

У номінації «Пісня року» перемогла композиція I Can't Breathe співачки H. E. R., присвячена пам'яті вбитого поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Біллі Айліш отримала статуетки за кращий запис року, а також за пісню до останнього фільму про Бонда.

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Бейонсе виграла в номінації «Краще R&B-виконання» з піснею Black Parade, вона також перемогла в категоріях «Краще музичне відео» і «Краща реп-пісня». У підсумку співачка стала володаркою рекордного числа нагород премії (28), протягом кар'єри її номінували на Grammy 79 разів.

Бейонсе / фото REUTERS

У номінації «Альбом року» відзначили Folklore Тейлор Свіфт. Співачка стала першою жінкою в історії, чиї записи тричі визнавалися альбомами року на Grammy.

Тейлор Свіфт / фото REUTERS

Grammy-2021: переможці в основних номінаціях

  • Альбом року – Folklore, Тейлор Свіфт
  • Пісня року – I Can't Breathe, H. E. R.
  • Запис року – Everything I Wanted, Біллі Айліш
  • Кращий молодий артист – Megan Thee Stallion
  • Кращий поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа
  • Краще поп соло-виконання - Watermelon Sugar, Гаррі Стайлз
  • Кращий рок-альбом – The New Abnormal, The Strokes
  • Краща рок-пісня – Stay High, Бріттані Ховард
  • Кращий реп-альбом – King's Disease, Nas
  • Краща реп-пісня – Savage, Megan Thee Stallion і Beyonce
  • Кращий альтернативний альбом – Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple
  • Кращий R&B-альбом – It Is What It Is, Thundercat
  • Краща R&B-пісня - Better Than I Imagined, Robert Glasper c H. E. R і Meshell Ndegeocello

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Автор: Катерина Шварц