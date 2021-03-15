У номінації "Пісня року" перемогла композиція I Can't Breathe співачки H.E.R., присвячена пам'яті Джорджа Флойда.

У Лос-Анджелесі відбулася 63-я щорічна церемонія вручення престижної музичної премії Grammy.

Читайте такожЧерез коронавірус церемонія Grammy перенесенаЦеремонія пройшла без глядачів у зміненому форматі. Артисти виступали на п'яти сценах, розташованих поруч. Трансляція при цьому велася на YouTube-каналі.

Всього нагороди отримали артисти в більш ніж 80 категоріях.

У номінації «Пісня року» перемогла композиція I Can't Breathe співачки H. E. R., присвячена пам'яті вбитого поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Біллі Айліш отримала статуетки за кращий запис року, а також за пісню до останнього фільму про Бонда.

Бейонсе виграла в номінації «Краще R&B-виконання» з піснею Black Parade, вона також перемогла в категоріях «Краще музичне відео» і «Краща реп-пісня». У підсумку співачка стала володаркою рекордного числа нагород премії (28), протягом кар'єри її номінували на Grammy 79 разів.

У номінації «Альбом року» відзначили Folklore Тейлор Свіфт. Співачка стала першою жінкою в історії, чиї записи тричі визнавалися альбомами року на Grammy.

Grammy-2021: переможці в основних номінаціях

Альбом року – Folklore, Тейлор Свіфт

– Folklore, Тейлор Свіфт Пісня року – I Can't Breathe, H. E. R.

– I Can't Breathe, H. E. R. Запис року – Everything I Wanted, Біллі Айліш

– Everything I Wanted, Біллі Айліш Кращий молодий артист – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Кращий поп-альбом – Future Nostalgia, Дуа Липа

– Future Nostalgia, Дуа Липа Краще поп соло-виконання - Watermelon Sugar, Гаррі Стайлз

- Watermelon Sugar, Гаррі Стайлз Кращий рок-альбом – The New Abnormal, The Strokes

– The New Abnormal, The Strokes Краща рок-пісня – Stay High, Бріттані Ховард

– Stay High, Бріттані Ховард Кращий реп-альбом – King's Disease, Nas

– King's Disease, Nas Краща реп-пісня – Savage, Megan Thee Stallion і Beyonce

– Savage, Megan Thee Stallion і Beyonce Кращий альтернативний альбом – Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

– Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple Кращий R&B-альбом – It Is What It Is, Thundercat

– It Is What It Is, Thundercat Краща R&B-пісня - Better Than I Imagined, Robert Glasper c H. E. R і Meshell Ndegeocello

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Автор: Катерина Шварц