На концерт пропускатимуть лише вакцинованих та з негативним тестом на COVID-19.

На безкоштовний концерт гурту "Океан Ельзи", який відбудеться 18 вересня з нагоди 360-річчя Львівського національного університету ім. Івана Франка, пускатимуть лише вакцинованих та з негативним тестом на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці гурту у Facebook.

"Зважаючи на зростання рівня захворюваності та враховуючи розпорядження міського голови ("Про проведення концерту гурту "Океан Ельзи"), ми всі разом маємо дотримуватись виконання карантинних вимог. Прохід на концерт буде дозволено як вакцинованим, так і тим, хто має негативний тест на COVID-19", - йдеться у дописі.

Читайте такожВакарчук показав свій ідеальний прес і розбурхав прихильниць (фото)Зазначається, що доступ на площу перед університетом, де проходитиме концерт, буде дозволений лише за наявності одного з таких документів: сертифіката про вакцинацію від COVID-19 (електронний у додатку "Дія" або друкований від сімейного лікаря), негативного тесту на COVID-19, зробленого за 72 години до події, та довідки про отримання першої дози вакцини від коронавірусу.

Вакцинувати бажаючих обіцяють навіть на місці, безпосередньо перед концертом. Таких відвідувачів теж пропускатимуть.

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Автор: Мирослава Бзікадзе