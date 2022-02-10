У шоу розкажуть про скандали останніх років, пов'язані з компанією.

HBO анонсував новий міні-серіал про соцмережу Facebook.

Про це повідомляє видання Deadline.

Шоу під назвою Doomsday Machine ("Машина судного дня") розповість не про успіхи соціальної мережі, а про скандали останніх років, пов'язані з нею.

В основі сюжеті - книга відзначених нагородами репортерів The New York Сесілії Кенг і Шири Френкель "Всередині Facebook. Гола правда".

У серіалі, зокрема, буде розкрита тема впливу Instagram на ментальне здоров'я підлітків.

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Одну з головних ролей - операційну директорку Facebook Шеріл Сендберг - виконає зірка "Корони" Клер Фой.

Дата прем'єри та інші деталі поки не повідомляються.

Нагадаємо, у 2010 році вийшов фільм "Соціальна мережа" за мотивами книги Бена Мезріча "Мільярдери мимоволі: як створювався Facebook, історія про секс, гроші, геніальність і зраду". При бюджеті в 40 мільйонів доларів його касові збори - понад 220 мільйонів доларів.

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