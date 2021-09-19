Віце-президент Facebook заявив, що статті WSJ приписують "кричуще помилкові мотиви" керівництву і співробітникам компанії.

Інтернет-гігант Facebook Inc відповів на серію скандальних публікацій Wall Street Journal, де критикувався менеджмент і підходи компанії щодо соцмереж Instagram та Facebook.

Як повідомляє Reuters, віце-президент Facebook Нік Клегг опублікував колонку, де заявив, що статті WSJ містять "навмисне невірні характеристики" і приписують "кричуще помилкові мотиви керівництву і співробітникам" компанії.

За його словами, абсолютно помилковим є звинувачення Facebook в систематичному ігноруванні "незручних" для неї досліджень. Як пояснив Клегг, насправді компанія розуміє відповідальність, яка пов'язана з обслуговуванням глобальної платформи, і підходить до цього серйозно.

"Ми принципово відкидаємо цю невірну характеристику нашої роботи і оскарження мотивів компанії", - заявив Клегг.

Раніше WSJ писало, що в Facebook неодноразово отримували свідчення шкоди соцмережі Instagram для неповнолітніх користувачів.

В одній з внутрішніх презентацій Facebook йдеться, що значна частка підлітків, які озвучують суїцидальні думки, пов'язує це з Instagram (13% відсотків – Великобританії, 6% - в США).

У Facebook прийшли до висновку, що Instagram не завдає шкоди більшості підлітків. Однак особливості цієї соцмережі, які були визначені як найбільш шкідливі, є для неї найважливішими.

Надалі WSJ розповіла про "VIP-користувачів" Facebook, яких звільнили від деяких правил спільноти.

За даними видання, соцмережа за допомогою системи XCheck моніторить пости окремих користувачів, серед яких політики, спортсмени, представники шоу-бізнесу і впливові блогери. Крім того, в списку опинилися популярні акаунти, які ведуть від імені тварин

Всього таких привілейованих користувачів нарахували в 2020 році 5,8 мільйона осіб.

Контент VIP-користувачів модерується за м'якими правилами, і вони можуть постити контент, який заборонений правилами соцмережі.

Автор: Дмитро Захаров