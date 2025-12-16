В кінотеатрах фільм має з'явитися з 1 травня 2026 року.

Кінокомпанія Neon, відома такими гучними цьогорічними горор-хітами як "Зброя" та "Мавпа", показал перший тизер свого нового надприродного фільму жахів "Хокум" (Hokum).

В центрі сюжету – письменник, який вирушає до віддаленої частини Ірландії, щоб розвіяти прах своїх померлих батьків, не підозрюючи, що в орендованому ним житлі можуть бути привиди.

Головну роль у стрічці зіграв зірка зеріалу "Розрив" Адам Скотт.

Зняв фільм за власним сценарієм ірландський режисер Даміан Маккарті, відомий за такими незалежними низькобюджетними горорами, як "Застереження" (2020) та "Астрал. Медіум" (2024).

"Хокум" – це перший фільм Маккарті виробництва США. Втім, знімали його на півдні Ірландії, на заході графства Корк у 2025 році.

В серпні 2025 року незалежна кінокомпанія Neon придбала права на світовий прокат фільму.

В кінотеатрах фільм має з'явитися з 1 травня 2026 року, однак чи випустять його в Україні, наразі невідомо.

