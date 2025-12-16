Кінокомпанія Neon, відома такими гучними цьогорічними горор-хітами як "Зброя" та "Мавпа", показал перший тизер свого нового надприродного фільму жахів "Хокум" (Hokum).
В центрі сюжету – письменник, який вирушає до віддаленої частини Ірландії, щоб розвіяти прах своїх померлих батьків, не підозрюючи, що в орендованому ним житлі можуть бути привиди.
Головну роль у стрічці зіграв зірка зеріалу "Розрив" Адам Скотт.
Зняв фільм за власним сценарієм ірландський режисер Даміан Маккарті, відомий за такими незалежними низькобюджетними горорами, як "Застереження" (2020) та "Астрал. Медіум" (2024).
"Хокум" – це перший фільм Маккарті виробництва США. Втім, знімали його на півдні Ірландії, на заході графства Корк у 2025 році.
В серпні 2025 року незалежна кінокомпанія Neon придбала права на світовий прокат фільму.
В кінотеатрах фільм має з'явитися з 1 травня 2026 року, однак чи випустять його в Україні, наразі невідомо.
Нагадаємо, також ви можете ознайомитися з останніми новинками кінопрокату та головними серіалами грудня 2025 року.