Організатори анонсували участь Мераї Кері у церемонії відкриття.

Світова знаменитість Мерайя Кері виступить на відкритті зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані, повідомив Міжнародний Олімпійський комітет.

Володарка п'яти премій "Ґреммі" Мерайя Кері відома багатьма хітами. Зокрема, це "All I Want For Christmas Is You", "We Belong Together", "Obsessed". Повідомлення про її залученість до церемонії відкриття до мілану стало першим анонсом приїзду світової зірки на зимові Олімпійські Ігри 2026 року.

"Визнана в усьому світі за свій неповторний голос та музичну спадщину, що охоплює покоління та культури, Мерайя Кері ідеально втілює емоційний дух Ігор", - повідомили організатори.

Відео дня

На думку організаторів церемонії, її музика переплітається з головною темою заходу: "Армонія" (Гармонія), і цей принцип "формуватиметься через зустріч культур та творчості".

"Спорт, з його цінностями рівності, поваги та інклюзивності, посилює цей наратив, перетворюючи Гармонію на спільний досвід. Музика та спорт дадуть життя церемонії відкриття Олімпіади, де Гармонія стане вираженням колективної енергії. А участь Мераї Кері ще раз підкреслює міжнародний масштаб церемонії та її послання", - наголошується в повідомленні.

Церемонія запланована на 6 лютого 2026 року і пройде на Олімпійському стадіоні Сан-Сіро в Мілані. За задумом організаторів, на відкритті міжнародні артисти виступатимуть поряд з елементами, що прославляють італійську культуру та інновації.

Більше про зимові Олімпійські ігри 2026 року

Додамо, що зимова Олімпіада, відома як Мілан-Кортіна 2026, пройде з 6 по 22 лютого 2026 року в Італії. Мілан переважно прийматиме змагання на льоду, а решту медалей розіграють у кластерах навколо.

Реклама

Церемонію відкриття Мілан-Кортіна 2026 створить студія Balich Wonder, що належить Banijay Entertainment. Креативний керівник церемонії відкриття Марко Баліч пояснив, що слово "Армонія" походить з давньогрецької мови та в музичному плані означає "поєднання" різних елементів.

Підготовка до Олімпіади

Як писав УНІАН, нещодавно у Києві презентували форму для української збірної. Дизайнерів екіпірування надихнули мотиви української ідентичності: гори, вічнозелені смереки, чисте повітря Карпат та золотаві візерунки української вишивки.

Вас також можуть зацікавити новини: