Акторові належить зіграти Біллі Міллігана - першу людину з множинним розладом особистості.

Том Холланд визначив, чим займеться після третьої частини "Людини-павука". Молодий актор домовився про головну роль в багатосерійній антології Apple TV+ під назвою "Переповнена кімната".

Читайте такожВизначено дату прем'єри фільму "Хода хаосу" з Томом ХолландомВиконавцю належить зіграти Біллі Міллігана - першу людину з множинним розладом особистості.

В основу 10-серійної драми ляже книга Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана", а в якості сценариста і виконавчого продюсера виступить автор "Ігор розуму" Аківа Голдсман. Передбачається, що в центрі сюжету кожного сезону будуть нові люди з різними психічними відхиленнями.

Мілліган був арештований поліцією за підозрою у викраденні і згвалтуванні, після чого з'ясувалося, що в підсвідомості молодої людини уживалося цілих 24 особистості, які разюче відрізняються одна від одної. У цей список входили: підліток, талановитий музикант, югославський комуніст, дрібний шахрай, лесбіянка, 3-річна дівчинка, самогубець і багато інших. Біллі вдалося виправдатися в суді, але наступні роки він провів під наглядом психіатрів, а пізніше вийшов на свободу. Його життя обірвалося в 2014 році.

У виробництві "Переповненої кімнати" бере участь продюсерська команда студії New Regency, яка працювала над фільмами "Бердмен" і "12 років рабства".

У Голлівуді вже більше 20 років намагаються екранізувати книгу Кіза. Матеріал привертав увагу різних режисерів, від Джеймса Кемерона до Джоела Шумахера, а серед акторів образом Міллігана в різні роки цікавилися Леонардо ДіКапріо, Джонні Депп, Бред Пітт, Шон Пенн, Колін Фаррелл, Крістіан Слейтер і Джон Кьюсак, передає popcornnews.

Для Холланда це буде вже другий проект з Apple. У лютому цього року медіагігант випустив з ним драму братів Руссо під назвою «По похилій».

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Автор: Ірина Погоріла