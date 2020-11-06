Також у 3 ефірі учасники проекту демонстрували свої таланти, шо неабияк розважило Ксенію.

У п'ятницю, 6 листопада, минув 3 ефір шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною.

Ефір здивував глядачів не лише незвичайними побаченнями, а й появою в ньому колишнього партнера Мішиної із шоу "Танці з зірками" Жені Кота. Дівчина покликала його, щоб він допоміг розібратися в учасниках.

"Холостячка" від 6.11.2020 - побачення 3 випуску

Так, Ксенія вирушила на групове побачення, яке пройшло на яхті, з Артемом Шепелем та Андрієм Шатирком. Перший чоловік поводився зухвало під час зустрічі, почав говорити, що ні з ким не ділитиме Ксенію, розкидати стільці, тобто поводився агресивно. Після побачення Мішина прийняла рішення вигнати Артема "Мак-Грегора" із шоу.

На друге побачення з Ксенією пішов Олексій Тригубенко. Пара провела дозвілля за їздою на конях.

Наступне побачення у "холостячки" було з Олесандром Еллертом. Вони танцювали й мило спілкувалися. Чоловік отримав троянду від Мішиної.

Також у 3 ефірі учасники проекту демонстрували свої таланти, шо неабияк розважило Ксенію.

"Холостячка": хто залишив шоу

Після церемонії троянд проект залишив Костянтин Скрипачук, "холостячка" не вручила йому бутоньєрку.

Крім того, з проекту пішов Сергій Кирієнко. "Холостячка" вирішила, що він бореться не за її серце, а просто змагається з іншими учасниками.

"Холостячка": 3 випуск 6.11, анонс ефіру

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Автор: Ольга Робейко