Один з учасників залишив шоу одразу після побачення.

У 3 випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина попрощалася з трьома учасниками.

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Про те, як вони відреагували на виліт з проекту, пише СТБ.

Ще до церемонії троянд актриса вигнала з проекту найагресивнішого учасника — Артема Шепеля. У себе на сторінці в Instagram холостяк зазначив, що "покинув мильну оперу".

Вже на церемонії троянд Мішина не вручила бутоньєрку Костянтину. Після вильоту з реаліті він написав, що не побачив щирості в головній героїні.

Сергій обрав позицію подяки. "Ти глибока, світла людина, бажаю справжнього кохання і безмірного щастя", - написав чоловік.

У п'ятницю, 6 листопада, пройшов 3 ефір шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Ефір здивував глядачів не тільки незвичайними побаченнями, а й появою в ньому колишнього партнера Мішиної з шоу "Танці з зірками" Жені Кота.

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Автор: Ольга Робейко