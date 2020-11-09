У 3 випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина попрощалася з трьома учасниками.
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Про те, як вони відреагували на виліт з проекту, пише СТБ.
Ще до церемонії троянд актриса вигнала з проекту найагресивнішого учасника — Артема Шепеля. У себе на сторінці в Instagram холостяк зазначив, що "покинув мильну оперу".
Вже на церемонії троянд Мішина не вручила бутоньєрку Костянтину. Після вильоту з реаліті він написав, що не побачив щирості в головній героїні.
Сергій обрав позицію подяки. "Ти глибока, світла людина, бажаю справжнього кохання і безмірного щастя", - написав чоловік.
У п'ятницю, 6 листопада, пройшов 3 ефір шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Ефір здивував глядачів не тільки незвичайними побаченнями, а й появою в ньому колишнього партнера Мішиної з шоу "Танці з зірками" Жені Кота.
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