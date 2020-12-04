Претенденти на серце Мішиної чесно дадуть відповіді на каверзні запитання.

У п'ятницю, 4 грудня, 0 19:00 стартував 7 випуск романтичного реаліті "Холостячка". Фінал шоу стає дедалі ближчим.

Читайте такожУ Мережу "злили" фото "холостячки" Мішиної з нібито переможцем шоу - вона прокоментувала (відео)У випуску від 4.12.2020 "холостячка" Ксенія Мішина перевірить правдивість слів і зізнань учасників проекту, відвідавши їхнє житло.

"Залишилася найвідповідальніша частина проекту. Я більше довіряю і вірю чоловікам, але паралельно і посилюються якісь страхи", — зазначає Ксенія. Її слова передає Telegram-канал СТБ.

Претенденти на серце Мішиної чесно дадуть відповіді на каверзні запитання. Та, як йшлося в анонсі шоу, Несподівано один з фаворитів Ксенії почне всіма силами уникати відвертої розмови з нею.

Анонс 7 випуску "Холостячки"

Хто залишився в шоу "Холостячка" після 6 випуску

На проекті перед ефіром 4 грудня 2020 залишитися: Андрій Рибак, Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Олександр Еллерт.

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Автор: Ольга Робейко