Чоловіку вдалося покорити серце Злати Огнєвіч та почути від неї заповітне "так".

У фінальному випуску шоу "Холостячка" від 3.12.2021 стало відоме ім'я переможця. Своє заповітне "так" Злата Огнєвіч сказала Андрію Задворному.

Хто переміг у шоу "Холостячка"

"Ти потрібна мені, ти важлива, ти – причина мого щастя. Поряд з тобою я думаю про дітей, про будинок, про сім'ю", – поділився Андрій Задворний. Він назвав "холостячку" бажаною та зазначив, що відчуває її вогонь. "Я хочу, щоб ти стала моєю... Я кохаю тебе. Виходь за мене", - сказав Андрій.

Читайте також"Холостячка": як минув фінал шоу та кого обрала Злата Огнєвіч (фото)Дівчина запитала, чи справді він хоче створити з нею сім'ю. Андрій відповів ствердно. "Наші стосунки з тобою, як гірки. Я довго думала, чи зможу стати щасливою поруч із тобою, і сумнівів було багато... Я кохаю тебе... Я готова створити з тобою сім'ю", - поділилася Злата із Задворним.

Таким чином, переможцем шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч став Андрій Задворний.

Що відомо про переможця шоу "Холостячка"

Андрію Задворному 31 рік, чоловік живе в Києві, був одружений, має доньку. Навчався у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого. Андрій - підприємець, запустив власне виробництво дерев'яних іграшок для дітей. Серед хобі чоловіка - подорожі.

"Нарешті ми одні, я беру її за руку і виводжу туди, де будемо тільки ми вдвох, починатимемо новий розділ - пізнавати один одного в тиші...", - написав після фіналу у своєму Instagram Андрій.

Хто з чоловіків дійшов до фіналу "Холостячки"

У передостанньому випуску романтичного реаліті несподівано повернувся фаворит Огнєвіч - психолог Роман Свечкоренко. Нагадаємо, у шостому випуску "Холостячки" Злата відправила його додому, щоб він отримав офіційне розлучення, а лише після цього повертався на проект. Він не упустив свого шансу й потрапив до фіналу шоу. Та в останньому випуску ще до церемонії троянд Огнєвіч вигнала його з проекту.

Ще один безсумнівний фаворит "холостячки" - Дмитро Шевченко. Кремезний красунчик так задурманював Златі голову на групових побаченнях, що вона забувала про інших чоловіків.

Й, звичайно, іскра пролетіла і між Златою та Андрієм Задворним. Чоловік не раз викликав захоплення своїми словами та вчинками. Хоч після знайомства з рідними Огнєвіч не всі були в захваті від нього.

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Автор: Ольга Робейко