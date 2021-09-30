Ведучим зіркового балкона стане партнер Ілони, гуморист Юрій Ткач.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться п'ятий прямий ефір шоу "Танці з зірками", він буде присвячений українському та світовому кіно.

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До суддів цієї неділі приєднається переможниця "Танців з зірками-2", танцівниця Ілона Гвоздьова, яка здобула перемогу разом з гумористом Ігорем Ласточкіним. А ось вести балкон буде її партнер у третьому сезоні шоу, гуморист Юрій Ткач.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 вересня, три пари потрапили в зону ризику на шоу "Танці з зірками", але за результатами голосування проект залишила пара Олексій Суровцев і Марія Колосова.

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Автор: Ольга Робейко