Фільм від творця серіалу "Містер Робот" вийде на Netflix 8 грудня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix, який цього року підготував чимало цікавих кіноновинок, нарешті представив перший трейлер психологічного трилеру "Ілюзія безпеки" (Leave the World Behind), заснованого на однойменному бестселері Румаана Алама 2020 року.

В центрі сюжету фільму, назва якого дослівно перекладається як "Залиш світ позаду" – подружжя, яке вирішує провести відпустку в орендованому будинку у віддаленій частині Лонг-Айленду. Проте господарі будинку раптово повертаються та повідомляють, що у Нью-Йорку сталася катастрофа – в результаті надпотужної кібератаки, яка несе за собою руйнівні наслідки.

Головні ролі у фільмі виконали Джулія Робертс ("Красуня", "Ерін Брокович", "Одинадцять друзів Оушена"), Ітан Гоук ("Гаттака", "Тренувальний день", "Сіністер"), Махершала Алі ("Місце під соснами", "Місячне сяйво", "Зелена книга"), Миха'ла Геррольд ("Тіло Тіло Тіло", "Дурні гроші", "Чорне дзеркало") та Кевін Бейкон ("Невидимка", "Таємнича річка", "Люди Ікс: Перший клас").

Режисером та сценаристом фільму виступив Сем Есмейл, найбільш відомий як творець серіалу "Містер Робот" (2015-2019) та режисер першого сезону серіалу "Повернення додому" (2018) з Джулією Робертс. Водночас його останній повнометражний фільм – романтична комедія "Комета" – вийшов аж у 2014 році.

Світова прем'єра фільму запланована на 25 жовтня 2023 року, а 22 листопада він має вийти в обмежений прокат в США. Для широкої аудиторії фільм стане доступний онлайн на Netflix 8 грудня 2023 року.

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