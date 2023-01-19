Серед найочікуваніших новинок року на Netflix – фантастичний екшн Зака Снайдера "Бунтівний Місяць", трилер Девіда Фінчера "Вбивця" і драма Девіда Йейтса "Продавці болю".

Стрімінговий гігант Netflix оголосив дати виходу своїх найочікуваніших фільмів 2023 року, над якими працювали топові режисери та імениті голлівудські зірки.

Також сервіс опублікував відеоролик, в якому були показані перші кадри з деяких фільмів, в тому числі фантастичного екшну Зака Снайдера "Бунтівний Місяць", трилера Девіда Фінчера "Вбивця", драми Девіда Йейтса "Продавці болю" та бойовика "Евакуація 2" з Крісом Хемсфортом.

УНІАН розповість про найцікавіші кіноновинки Netflix на 2023 рік.

Ви, люди

You People (США, 27 січня 2023 року)

Романтична комедія з Едді Мерфі, Девідом Духовни і Джоною Гіллом розповість про пару закоханих, чиї стосунки піддаються випробуванню знайомством з батьками – прогресивними з боку Езри і консервативними з боку Лорен. До слова, виконавець головної ролі Джона Хілл також виступив співавтором сценарію.

До тебе чи до мене

Your Place or Mine (США, 10 лютого 2023 року)

Ця романтична комедія з Різ Візерспун і Ештоном Кутчером розкаже про пару давніх друзів, що живуть в різних містах – Нью-Йорку і Лос-Анжелесі. Вони вирішують на тиждень помінятися будинками: Пітер буде доглядати за сином Деббі, поки вона здійснює свою мрію. Режисером фільму виступила Алін Брош Маккенна, яка свого часу написала сценарії до фільмів "Диявол носить Prada" і "Закони привабливості".

У нас є привид

We Have a Ghost (США, 24 лютого 2023 року)

У центрі цієї пригодницької комедії – молода сім'я, яка виявляє в своєму новому будинку привида на ім'я Ернест. Коли вони всі разом вирішують розслідувати таємницю минулого Ернеста, сім'я стає мішенню ЦРУ. Головні ролі у фільмі виконали зірка "Дивних див" Девід Гарбор, Ентоні Макі з кіновсесвіту Marvel і неперевершена Дженніфер Кулідж, вона ж "мама Стіфлера" і Таня з "Білого лотоса".

Лютер: Падаюче Сонце

Luther: The Fallen Sun (Великобританія, США, 10 березня 2023 року)

Культовий британський детективний серіал "Лютер" з Ідрісом Ельбою, п'ять сезонів якого вийшли з 2010 по 2019 роки, повертається у вигляді повнометражного фільму. Блискучий детектив Джон Лютер, який тепер перебуває у в'язниці, спостерігає, як жахливий серійний вбивця тероризує Лондон. Розуміючи свою нездатність зловити кібер-психопата, який тепер ще й насміхається над ним, Лютер вирішує втекти з в'язниці, щоб закінчити роботу будь-якими засобами. Режисером фільму виступив Ніл Крос, який також працював над серіалом.

Загадкове вбивство 2

Murder Mystery 2 (США, 31 Березня 2023 року)

Ексцентрична парочка Нік і Одрі Спіц (Адам Сендлер і Дженніфер Еністон), окрилені своїм успіхом у першій частині, тепер працюють приватними детективами, хоча справи у них йдуть не дуже. Поки вони не опиняються в центрі міжнародного викрадення, коли їхнього друга, індійського махараджа Вікрама Говіндана викрадають на його власному розкішному весіллі. Також у фільмі зіграють такі зірки, як Марк Стронг, Мелані Лоран і Джоді Тернер-Сміт.

Мати

The Mother (США, 12 травня 2023 року)

У цьому бойовику Дженніфер Лопес постане в незвичайному амплуа, зігравши найману вбивцю, яка змушена вийти з тіні, щоб захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому. Також у фільмі зіграли Джозеф Файнс і Гаель Гарсіа Берналь, а режисером виступила Нікі Каро, яка до цього зняла фільми "Дружина доглядача зоопарку" і "Мулан".

Евакуація 2

Extraction 2 (США, 16 червня 2023 року)

Кріс Хемсворт повертається до ролі колишнього австралійського спецназівця Тайлера Рейка, який став найманцем. Ледве виживши в попередньому фільмі, фахівець з екстракції отримує нове небезпечне завдання – врятувати сім'ю безжального грузинського гангстера з в'язниці. Також до ролі напарниці рейка повернеться Гольшіфте Фарахані. Режисером фільму виступив Сем Харгрейв, який зняв перший фільм, а продюсерами знову стали брати Руссо.

Вони клонували Тайрона

They Cloned Tyrone (США, 21 липня 2023 року)

Ця науково-фантастична комедія розповість про різношерстну трійцю, волею долі втягнуту в мерзенну урядову змову. Головні ролі у фільмі виконали Джон Бойега, Джеймі Фокс і Тейона Парріс. Фільм стане режисерським дебютом для сценариста Юля Тейлора ("Крід 2", "Космічний джем: Нові легенди").

Кам'яне серце

Heart of Stone (США, 11 серпня 2023 року)

У центрі сюжету цього шпигунського бойовика опиниться оперативник ЦРУ Рейчел Стоун (Галь Гадот) – єдина, хто загрожує цій організації втратою її найціннішого і найнебезпечнішого активу. Також у фільмі зіграли Джеймі Дорнан, Софі Оконедо і Маттіас Швайгхофер. Режисером фільму виступив Том Гарпер, на рахунку якого серіали "Покидьки" і "Гострі картузи".

Ліфт

Lift (США, 25 серпня 2023 року)

Бойовик з Кевіном Гартом, Вінсентом Д'Онофріо, Жаном Рено, Семом Вортінгтоном і ще цілим списком гучних імен розповість про інтернаціональну групу злодіїв, які повинні здійнити пограбування в літаку прямо під час польоту, щоб запобігти теракту. Режисером фільму виступив Фелікс Гері Грей, на рахунку якого фільми "Пограбування по-італійськи", "Форсаж 8" і "Люди в чорному: Інтернешнл".

Дівиця

Damsel (США, 13 жовтня 2023 року)

Зірка "Дивних див" і "Еноли Голмс" Міллі Боббі Браун зіграє покірну принцесу, яка відразу після весілля з чарівним принцом дізнається, що його сім'я має намір принести її в жертву священному печерному дракону. Тепер їй доведеться самій поборотися за виживання. Також у фільмі зіграли Анджела Бассетт, Робін Райт, Рей Вінстон і Нік Робінсон.

Продавці болю

Pain Hustlers (США, 27 жовтня 2023 року)

Драма від режисера Девіда Йейтса (франшизи "Гаррі Поттер" і "Фантастичні звірі") розповість про матір-одиначку, яка влаштовується на роботу в близьку до краху фармацевтичну компанію і незабаром опиняється в центрі злочинної змови зі смертельними наслідками. Головні ролі у фільмі виконали Емілі Блант, Кріс Еванс і Енді Гарсія.

Вбивця

The Killer (США, 10 листопада 2023 року)

Легендарний Девід Фінчер ("Сім", "Бійцівський клуб", "Соціальна мережа", "Дівчина з татуюванням дракона") повертається з новим трилером. У центрі сюжету – досвідчений кілер, який переживає психологічну кризу і починає відчувати каяття за свої злочини. Головну роль виконав Майкл Фассбендер, який у 2023 році нарешті повернеться у велике кіно після кількох років творчої перерви. Також одну з ролей у фільмі виконала Тільда Свінтон.

Сімейна справа

A Family Affair (США, 17 листопада 2023 року)

У центрі цієї романтичної комедії – несподіваний роман, який призводить до комічних наслідків для молодої жінки, її матері та її боса-кінозірки, коли вони стикаються зі складнощами любові, сексу та ідентичності. Головні ролі виконали Ніколь Кідман, Зак Ефрон і Джої Кінг. Режисером фільму виступив сценарист Річард Лагравенезе, який працював над такими фільмами, як "P. S. Я люблю тебе", "Води слонам!" і "Незломлений".

Залиште світ позаду

Leave the World Behind (США, 8 грудня 2023 року)

Головні герої цього трилера – подружжя, яке вирішує провести відпустку в орендованому будинку у віддаленій частині Лонг-Айленда. Однак господарі будинку раптово повертаються і повідомляють, що в Нью-Йорку сталася катастрофа. Ролі у фільмі виконали Джулія Робертс, Махершала Алі, Ітан Хоук і Кевін Бейкон. Режисером фільму виступив Сем Есмейл, найбільш відомий як творець серіалум"Містер Робот".

Бунтівний Місяць

Rebel Moon (США, 22 грудня 2023 року)

Дія цього фантастичного екшну від Зака Снайдера ("Світанок мерців", "Людина зі сталі", "Ліга справедливості", "Армія мерців") відбувається в далекому майбутньому, а в центрі сюжету – мирна колонія на околиці Всесвіту, якій загрожує тиран на ім'я Балісаріус. Головні ролі у фільмі виконали Софія Бутелла, Чарлі Ханнем, Рей Фішер, Джимон Хонсу, Пе Ду На, Джена Мелоун, Ед Скрейн, Кері Елвес, Корі Столл, Фра Фі, Міхіль Хаусман і Ентоні Хопкінс.

Крім того, восени-взимку 2023 року на Netflix повинні вийти драма "Космонавт" з Адамом Сендлером, Кері Малліган і Полом Дано, біографічна спортивна драма "Ніад" з Аннетт Бенінг, Джоді Фостер і Рісом Івансом, режисерський дебют Дева Пателя – трилер "Людина-мавпа" з ним же в головній ролі, детективна драма "Рептилія" з Бенісіо дель Торо і Джастіном Тімберлейком, біографічна драма "Маестро" про диригента і композитора Леонарда Бернстайна з Бредлі Купером у головній ролі, він же режисер, а також новий фільм Веса Андерсона "Дивовижна історія Генрі Шугара" за однойменною збіркою оповідань Роальда Даля з Бенедиктом Камбербетчем, Рейфом Файнсом, Беном Кінгслі, Девом Пателем, Рупертом Френдом і Річардом Айоаді в головних ролях.

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