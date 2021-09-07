Прем'єра третього сезону запланована на 17 вересня 2021 року.

Стрімінгова платформа Netflix представила трейлер третього сезону серіалу "Cтатеве виховання", в якому буде всього вісім серій.

У трейлері показують, як змінилося життя учнів школи Мурдейла і їх реакцію на нового директора. У головного героя, наприклад, трапиться перший секс. А ось Ерік і Адам нарешті перестануть приховувати свої стосунки. Також в третьому сезоні покажуть насичене життя Джилліан, яка до того ж виявиться ще й вагітною.

"Ми старіємо. Ми стаємо сильнішими. Ми ростемо разом", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, серіал розповідає про школяра Отіса Мілберна, який використовує знання, отримані у матері - сексолога і фахівця з психології відносин - щоб допомагати одноліткам.

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Автор: Діана Могилєвич