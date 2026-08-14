Не так круто, як здається: досвідчений турист показав зворотний бік соло-подорожей

Помандрувавши світом наодинці, чоловік зрештою усвідомив, що подорожі набагато приємніші, коли вони відбуваються в компанії інших людей.

Останніми роками у соцмережах та на сторінках туристичних видань активно популяризується тренд подорожей наодинці. Самотні поїздки дарують туристам відчуття свободи та можливість краще пізнати себе, а також допомагають уникнути довгих обговорень планів на відпустку з рідними чи друзями.

Однак досвідчений американський мандрівник і автор статей про подорожі Кен Бадд запевняє, що соло-подорожі також мають неприємний зворотній бік.

"Ніяких дітей. Ніяких дружин. Ніякого стресу. Живу мрією мандрівника: куди хочу, що хочу. Це фантазія. Я багато разів подорожував сам, тож повірте мені: подорожі наодинці не такі вже й круті, як здається. І я кажу це як інтроверт, який уникає людей і насолоджується самотністю. Але подорожувати наодинці – це як пити наодинці. Подорожі набагато приємніші, коли вони відбуваються в компанії інших людей", – заявив він у своєму блозі для Fodor's.

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Як приклад чоловік навів свою недавню поїздку до швейцарського Лугано, де він зіткнувся зі справжньою дискримінацією соло-туристів. Коли він зайшов до одного з місцевих ресторанів, його одразу ж провели до похмурої віддаленої кімнати з купою порожніх столиків.

"Усередині один відвідувач, теж сам, дивився у свій телефон, механічно поїдаючи пасту в стані апатії. І я миттєво зрозумів: це кімната для невдах, куди ховають самотніх відвідувачів, щоб не засмучувати інших гостей", – розповів мандрівник.

Крім того, Кен поскаржився, що спільні подорожі допомагають людям зблизитися, побачити світ очима один одного та розділити разом нові враження.

Він зізнається, що свого часу йому дуже подобалося подорожувати наодинці – саме в той момент, коли в його житті сталося одразу кілька трагічних подій, чоловікові якраз потрібно було побути наодинці з собою. Однак у якийсь момент він зрозумів: йому справді набридло бути самому.

Найгірше йому давалися вечері, коли хотілося з кимось поділитися враженнями, отриманими протягом дня, або скласти плани на наступний день.

"Після мого досвіду в "кімнаті для лузерів" у Лугано я більше ніколи не вечеряв наодинці. Замість цього я купував готові сендвічі в Coop, швейцарській мережі продуктових магазинів. Я знаходив лавку біля міського озера або столик з краєвидом у внутрішньому дворику готелю. Їсти наодинці на лавці в парку було краще, ніж їсти наодинці в ресторані", – пояснив він.

Крім того, за його словами, попутники можуть стати в нагоді, щоб разом викрутитися зі складної ситуації в дорозі. Та й шахраї частіше нападають на самотніх мандрівників.

"Я не шкодую, що подорожував наодинці. Були й плюси. Але я й не романтизую це. Прогулюючись старим містом Лугано, слідуючи за випадковими відкриттями, розглядаючи вітрини магазинів, спостерігаючи за людьми та попиваючи каву у вуличному кафе на старовинній площі, я весь час думав... Я хочу повернутися сюди зі своєю дружиною та онуком. Я хочу, щоб вони це побачили. І це для мене головний урок подорожей наодинці. Важливо не те, куди ти їдеш або що бачиш, а з ким ти це бачиш", – підсумував Кен.

Поради соло-туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше тревел-журналістка Дженна Де-Лаурентіс поділилася кількома порадами з особистого досвіду, як подолати відчуття самотності під час соло-подорожей.

У свою чергу експерти Lonely Planet дали туристам 15 важливих порад, як цікаво та безпечно подорожувати наодинці.

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