Вийшов трейлер кримінального трилера 'Тюнер' з Лео Вудоллом (відео)

В український прокат фільм вийде 17 вересня 2026 року.

Вийшов український трейлер кримінального трилера "Тюнер" (Tuner), також відомого на теренах Інтернету під назвою "Настроювач".

В центрі сюжету фільму – молодий чоловік Нікі, який має винятковий слух, завдяки чому бездоганно налаштовує фортепіано. Але одного разу цей самий дар допомагає йому опанувати мистецтво зламу сейфів. Щоб урятувати свого тяжкохворого наставника, Нікі занурюється у злочинний світ. Там він знаходить нове кохання та шанс знову повернутися до музики, але що глибше заходить у небезпечну гру, то складніше знайти з неї вихід.

Головну роль у стрічці зіграв англійська висхідна зірка Лео Вудолл ("Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Нюрнберг", "Володар перснів: Полювання на Ґоллума", серіал "Білий лотос").

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Також у фільмі задіяні Дастін Гоффман ("Опівнічний ковбой", "Людина дощу", "Крамер проти Крамера"), Жан Рено ("Прибульці", "Леон", "Багряні ріки") та інші.

Зняв стрічку канадський документаліст Деніел Роер ("Колись ми були братами: Роббі Робертсон і The Band"). Щоправда, є в його біографії і неприємний для українського глядача момент – він також зняв оскароносну документальну стрічку "Навальний".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 17 вересня 2026 року.

Світова прем'єра фільму відбулася на американському кінофестивалі 52nd Telluride Film Festival ще в серпні 2025 року, де він отримав схвальні відгуки від критиків.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 94% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 93% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 75 з 100 балів, а широка аудиторія – в 7,5 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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