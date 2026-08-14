Руслана Писанка зіграла свою останню роль у цьому фільмі: трейлер і дата прем’єри

Всеукраїнський прокат картини стартує 18 березня 2027 року.

З’явився міжнародний трейлер українського фільму "Демони" драматурга та режисерки Наталки Ворожбит, головну роль у якому зіграла знаменита акторка Руслана Писанка. Саме ця роль стала останньою в її житті.

Прем’єра трейлера відбулася в день світової прем’єри фільму на 79-му кінофестивалі в Локарно. Фільм відібрали до секції Concorso Cineasti del Presente ("Конкурс кінематографістів нашого часу") – однієї з головних програм фестивалю, присвяченої першим і другим повнометражним роботам.

Всеукраїнський прокат фільму "Демони" стартує 18 березня 2027 року.

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Фільм "Демони" Наталки Ворожбит – трейлер і сюжет

Події стрічки розгортаються в Полтавській області 1990-х років, одразу після розпаду Радянського Союзу. За сюжетом, харизматична Ніна приваблює росіянина-бродягу, який називає себе письменником. Вона сподівається почати з ним нове життя, але містичний край, де відьми живуть поруч із людьми, а мертві розмовляють із живими, крок за кроком розкриває справжню сутність її коханця…

"Демони" – другий повнометражний фільм Наталки Ворожбит, авторки сценарію "Кіборгів" та шоуранерки серіалу "Спіймати Кайдаша". Головну роль у фільмі виконала Руслана Писанка – це стала її останньою великою роботою в кіно. Актриса пішла з життя в липні 2022 року, коли зйомки ще тривали.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про трейлер фільму про молодого Довженка.

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