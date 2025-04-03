В український прокат фільм вийде 5 червня 2025 року.

Кінокомпанія Sony Pictures представила новий трейлер пригодницького екшену "Карате Кід: Легенди" (Karate Kid: Legends), одну з головних ролей в якому виконав легендарний гонконзький актор, каскадер та майстер бойових мистецтв Джекі Чан (франшиза "Година пік", "Поліцейська історія", "Розбірки в Бронксі").

За сюжетом фільму, після сімейної трагедії юний майстер кунг-фу Лі Фан змушений покинути свій дім у Пекіні й переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю. Лі намагається залишити минуле позаду та знайти своє місце серед нових однокласників. Та, хоча він не хоче битися, неприємності переслідують його всюди. Коли новому другу потрібна його допомога, Лі бере участь у змаганнях з карате – але однієї майстерності недостатньо для перемоги. Вчитель Лі, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього Карате Кіда – Даніеля ЛаРуссо. Тож Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один для вирішального поєдинку в світі бойових мистецтв.

До своїх ролей у новій стрічці повернулися дві легенди франшизи про бойові мистецтва "Карате Кід" – так, Ральф Мачіо, який сам був "Малюком-каратистом" Даніелем ЛаРуссо у першому фільмі франшизи 1984 року, а потім повторив цю роль ще у двох фільмах (1986 та 1989 роки), тепер вже буде у ролі наставника нового бійця. Власне, цю роль він вже приміряв на себе у серіалі "Кобра Кай", що був своєрідним перезапуском франшизи та виходив на Netflix у 2018-2025 роках. Власне, події нового фільму відбуваються після фіналу серіалу.

Відео дня

Тим часом, вже згаданий вище Джекі Чан повторив роль містера Хана з п'ятого фільму франшизи "Карате Кід", що вийшов на екрани у 2010 році.

Водночас роль Лі Фана дісталася народженому в Китаї американському акторові Бену Вану, який став відомий завдяки головній ролі у фентезі-серіалі "Американець китайського походження" (2023).

Також одну з ролей у фільмі зіграв канадський актор Джошуа Джексон, найбільш відомий за серіалами "Затока Доусона" та "Межа".

Режисером нового "Карате Кіда" виступив Джонатан Ентвістл, який до цього був шоуранером хітових серіалів Netflix "Кінець ї***ого світу" (2017-2019) та "Мені це не подобається" (2020).

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 5 червня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: